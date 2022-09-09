Компания «Печенгастрой» стала новым участником национального проекта «Производительность труда»

Специалисты регионального министерства развития Арктики и экономики и предприятия «Печенгастрой» провели совещание по участию компании в нацпроекте «Производительность труда».

На ООО «Печенгастрой» официально дан старт реализации федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», мероприятия которого будут внедряться при поддержке экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

В ближайшее время предприятие приступит к работе по диагностике пилотного потока, в качестве которого был выбран ремонт шаровой мельницы. Рабочая группа прошла обучение инструментам бережливого производства: «Основы бережливого производства», «Реализация проектов по улучшениям», «Производственный анализ», «Картирование» и «5С на производстве».

Приветствуя нового участника нацпроекта «Производительность труда», первый заместитель министра развития Арктики и экономки Татьяна Лящук отметила значимый вклад группы компаний ГМК «Норильский никель» в экономику региона и высокую социальную ответственность.

«Уверены, что заинтересованность руководства и команды предприятия в участии в нацпроекте позволит компании достигнуть еще более высоких производственных показателей», - подчеркнула замминистра.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по вопросам участия в национальном проекте «Производительность труда» можно обратиться к сотрудникам Регионального центра компетенций в сфере производительности труда и министерства развития Арктики и экономики Мурманской области: 8 (815 2) 451-085, 486-314, 486-495, info@rck51.ru.

Фото: https://gov-murman.ru