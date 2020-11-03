Компания «Персей» из Мурманской области стала призером Всероссийского конкурса

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Экспортёр года». В номинации «Трейдер года» в категории «малое и среднее предпринимательство» призёром стала компания «Персей» из Мурманской области. Конкурсная комиссия присудила трейдеру 3-е место.

«Персей» занимается оптовыми поставками мороженой рыбопродукции, добываемой в Баренцевом море и Атлантическом океане. Выйти на международный рынок и поднять долю экспорта с 15 до 80%, несмотря на пандемию, «Персею» помог Центр поддержки экспорта Мурманской области.

«Нам известно, что в этом году на конкурс было подано рекордное количество заявок – больше 1700. Компания перед этим взяла первое место по Северо-Западному федеральному округу. То, что наши компании достигают таких успехов в непростом вопросе выхода на международный рынок, безусловно, не просто радует, а показывает определенный уровень, в том числе уверенной поддержки со стороны государства. Мы знаем, что у компании большие планы и Центр поддержки экспорта продолжит сотрудничество с экспортером, чтобы оказывать всестороннюю помощь», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Торжественное награждение победителей состоится 9 декабря в рамках форума «Сделано в России».