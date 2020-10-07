Компания «Россети Северо-Запад» вложила 507 млн рублей в ремонт электросетевого комплекса Мурманской области в 2020 году

Сегодня губернатор Андрей Чибис и генеральный директор компании «Россети Северо-Запад» Артём Пидник обсудили работу электросетевого комплекса Мурманской области и подготовку сетевой компании к периоду зимних нагрузок.

«Действия команды «Россети Северо-Запад» показывают, что компания является нашим надежным партнером. Мы без каких-либо происшествий, серьезных сложностей и проблем вошли в отопительный период. Насколько мне известно, необходимый объем работ выполнен, и это позволяет гарантировать надежное электроснабжение жителей региона, крупных предприятий», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона также отметил, что принципиальное значение имеет развитие сетевой инфраструктуры с учетом тех проектов, которые реализуются или готовятся к реализации в Арктической зоне Российской Федерации и на территории опережающего развития.

Артём Пидник заявил, что несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку в 2020 году, «Россети Северо-Запад» полностью исполняют свои обязательства перед потребителями.

«Все работы по подготовке к зиме компания выполняет в полном объеме, при этом мы уже завершили основной объём. Всего в этом году вложили в ремонт электросетевого комплекса Мурманской области более 507 млн рублей», – отметил Артём Пидник.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава сетевой компании также сообщил губернатору, что энергетики смонтировали 105 ограничителей перенапряжения на четырех линиях электропередачи 150 кВ. Такие устройства используются в районах с повышенной грозовой активностью и защищают ЛЭП от повреждений при ударе молнии. Работы обеспечили дополнительную надежность электроснабжения 200 тысяч жителей центральной части Кольского полуострова и крупных промышленных предприятий.

Также специалисты заменили порядка 4 тысяч изоляторов, более 20 км провода и 30 км грозотроса на ЛЭП 6-150 кВ. На подстанциях всех классов напряжения отремонтировали 200 трансформаторов, 194 выключателя и 173 разъединителя.