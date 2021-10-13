Компания «Рыбные Мануфактуры Мурманск» стала призёром всероссийского конкурса «Экспортёр года»

Конкурсная премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

8 октября федеральная конкурсная комиссия определила 13 победителей конкурса, организованного Российским экспортным центром. В составе комиссии – представители профильных министерств, институтов развития и крупнейших бизнес-сообществ.

В этом году в номинации «Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «малое и среднее предпринимательство» третье место заслуженно заняла фабрика по переработке рыбы тресковых пород ООО «Рыбные Мануфактуры Мурманск», уступив компании-переработчику орехов и ягод из Томской области и агропромышленному комплексу по производству масла из Челябинской области.

«Уже не первый год премия «Экспортёр года» является символом признания государством заслуг и успехов наших предпринимателей на международном рынке. В этом году борьба за призовые места была особенно напряженной. Все компании, прошедшие в финал, заслуживают призовых мест, и комиссии было очень непросто выбирать лучших из лучших. Даже выход в финал конкурса с таким уровнем конкуренции – это значительный успех, повод для гордости. Ждем победителей на торжественном награждении на форуме «Сделано в России» 10 декабря в Москве», – отметил председатель конкурсной комиссии, первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов.

Помощь в подготовке к конкурсу «Экспортёр года» оказал Центр поддержки экспорта Мурманской области при поддержке Министерства развития Арктики и экономики региона.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, Центр поддержки экспорта Мурманской области создан в 2019 году в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».