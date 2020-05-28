Компания «СУЭК» намерена модернизировать Мурманский морской торговый порт

Угольная компания «СУЭК» в рамках развития бизнеса в Арктике планирует запустить несколько проектов по модернизации Мурманского морского торгового порта (ММТП) для увеличения грузооборота и расширения грузовой базы. Об этом сообщает пресс-служба Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

В АНО АПИ отметили, что уже оказывают поддержку в рамках проекта по увеличению мощности терминала «Дальтрансуголь» по перевалке угля до 40 млн тонн в год.

«…Теперь будем участвовать в проектах СУЭК в Мурманске. Это очень важно, и для экономического развития Мурманской области, и для самой компании. Благодаря модернизации объём грузооборота порта будет увеличен и диверсифицирован», - отметил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.

Подчеркивается также, что развитие и эффективная работа ММТП во многом стали возможно благодаря взаимодействию с Октябрьской железной дорогой.

«Благодаря этому увеличиваются поставка и выгрузка вагонов. В сотрудничестве с АО «ММТП» на Октябрьской железной дороге выполнена успешная реконструкция южной горловины станции Мурманск, в результате которой значительно сократился простой вагонов, а также повысились ритмичность и качество обработки грузов, поступающих по железной дороге на причалы порта», - рассказал заместитель генерального директора – директор по логистике АО «СУЭК» Денис Илатовский.