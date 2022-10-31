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Мурманская область. Арктика (16+)31.10.22 18:00

Компания «SuperJob» собрала лучшие антистресс-вакансии октября

В компании «SuperJob» подобрали вакансии, чтобы перезагрузиться и насладиться окружающим миром. В подборке самые интересные варианты работы, где не нужно думать о показателях эффективности, зато можно сбросить груз ответственности, заняться ручным трудом или исследованиями. Кстати, на многие вакансии можно устроиться в параллель с основной работой, а также поучаствовать в волонтёрских научных проектах онлайн.

  1. 1.     Волонтер в научном проекте «По следам старателей» (онлайн)

Отправиться вместе с учёными в онлайн-исследование рек, изучать космические снимки и отмечать на них места загрязнения рек. Проект позволяет найти и обнаружить загрязнения в руслах рек Магаданской области, возникшие в результате золотодобычи.

  1. 2.     Музейный смотритель (Нижний Новгород)

Нижегородскому государственному художественному музею нужен смотритель, зарплата от 20 тысяч рублей в месяц. Что делать: восхищаться искусством и тем, как другие восхищаются искусством. Бесценный бонус от работодателя: работать в окружении шедевров Брюллова, Айвазовского, Шишкина, Рериха, Серова и других великих мастеров!

  1. 3.     Наездник-животновод (Брянская область)

Ведущему российскому агрохолдингу нужен рабочий, который поможет ухаживать за крупным рогатым скотом, перегонять животных и объезжать территорию на лошади. Работодатель обещает помочь добраться до места работы, официальное трудоустройство, обучение и спецодежду; зарплата до 36 тысяч рублей.

  1. 4.     Цветовод (Москва)

Что делать: сажать цветы и ловить дзен. Можно работать с друзьями и даже получить денежный бонус по акции «Приведи друга». Опыт не требуется, а лишь аккуратность и развитая мелкая моторика. Платят до 1800 рублей за смену.

  1. 5.     Дегустатор творога (Иваново)

На агропредприятие в Иваново нужен сотрудник, который будет пробовать и оценивать вкус творога и масла. Опыт работы не требуется.

  1. 6.     Шлифовщик по дереву (Московская область)

Что делать: совершенствовать деревянные изделия и ловить дзен. Желателен опыт работы с деревом. Платить обещают до 50 тысяч рублей в месяц.

  1. 7.     Волонтёр-охотник за пылевыми бурями (онлайн)

Что делать: смотреть на космические снимки вместе с учёными и охотиться на пылевые бури.

В «SuperJob» отмечают, что в подборке собраны разные необычные вакансии по всей России: где-то нужен небольшой опыт работы, а где-то – не нужен и работодатель готов обучить всему сам. Также среди вакансий - волонтёрские проекты от научного сообщества «Люди науки», где оплата не предполагается, но можно принять участие в интересных исследованиях рек Магаданской области, наблюдать за ростом деревьев и ягод и даже участвовать в оцифровке старинных сибирских газет.

В подборке также есть вакансии сборщика яблок, конфетчика, лесобура, коневода, видеоблогера-садовода, аниматора и множество других по всей России.

Комментарии

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Д.О. Вернер
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Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
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