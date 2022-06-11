Компаниям из пивоваренной отрасли с начала года потребовалось более 4000 работников, это на 20% больше, чем в 2021 году

Ежегодно в России отмечается День работника пивоваренной отрасли. Как правило, дата этого профессионального праздника каждый год проходится на разные числа, но это всегда вторая суббота июня. В 2022 году праздник выпадает на 11 июня. Эксперты hh.ru проанализированы рынок труда в пивоваренной отрасли и выяснили, какие специалисты на данный момент наиболее востребованы, сколько им готовы платить и какие условия готовы предоставить работодатели.

Ежегодно в России отмечается День работника пивоваренной отрасли. Как правило, дата этого профессионального праздника каждый год проходится на разные числа, но это всегда вторая суббота июня. В 2022 году праздник выпадает на 11 июня. Эксперты hh.ru проанализированы рынок труда в пивоваренной отрасли и выяснили, какие специалисты на данный момент наиболее востребованы, сколько им готовы платить и какие условия готовы предоставить работодатели.

Анализ вакансий, размещенных компаниями-работодателями из пивоваренной отрасли показывает, что всего с начала 2022 года им потребовалось более 4 000 новых работников. Это на 20% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В тройке лидеров по числу вакансий в сфере производства пивной продукции – Москва, Петербург и Краснодарский край (по 8% вакансий в каждом регионе). Также высокий спрос на новых сотрудников демонстрируют воронежские (6%), новосибирские (5%), саратовские (4%), алтайские (4%), ульяновские (4%) и красноярские компании (3%). Меньше всего подобных вакансий в 2022 году размещают работодатели из Дальневосточного и Северо-Кавказского Федеральных округов.

Касаемо регионов СЗФО – с начала текущего года компаниям Северо-Запада потребовалось более 400 новых работников в сфере пивоварения, это 10% от всего объема по стране. По сравнению с показателями 2021 года спрос на таких работников в СЗФО вырос в целом на 26%. Наибольший прирост вакансий от компаний из пивоваренной отрасли на Северо-Западе зафиксирован в Коми (+80% год к году), в Псковской области (+75%), а также в Карелии (+50%) и Петербурге (+22%).

Наиболее востребованы у компаний-работодателей из пивоваренной отрасли на данный момент представители сферы продаж. И здесь наибольший спрос держится на менеджеров по работе с клиентами, специалистов прямых продаж и работников розничной торговли. На втором месте по спросу у пивоваренных компаний – представители производственной сферы (специалисты по контролю качества, технологи, операторы производственных линий, метрологи, инженеры). На третьем месте по спросу у работодателей из пивной отрасли - работники транспортной и логической сферы (экспедиторы, работники складских помещений, водители, диспетчеры, специалисты ВЭД).

Также за год у пивоваренных компаний вырос спрос на ИТ-специалистов (+158% за год), на бухгалтеров (+22%), маркетологов (+11%). Но наибольший прирост спроса в отрасли на данный момент зафиксирован на сервисных инженеров – больше чем в 4 раза год к году.

Как правило, работодатели предлагают достаточно гибкие условия работы. Так, больше половины готовы рассмотреть кандидатов с минимальным опытом работы (1 год до 3 лет) – 53% вакансий. Кандидаты без опыта могут найти работу в трети (28%) вакансий от компаний из пивной отрасли. Большинство работодателей предлагают работу на полный день (80%), в 17% случаев работникам будет доступен сменный график (наглядно на диаграмме).

Одни из самых высоких зарплат от компаний в пивоваренной отрасли можно найти в вакансиях московских компаний: начальник склада, от 145 тысяч руб. до вычета налогов, в вакансиях во Владивостоке: руководитель группы торговых представителей, до 103500 руб. до вычета налогов или в петербургских вакансиях: менеджер по продажам оборудования, до 130 тысяч руб. на руки.

Рейтинг «дорогих» вакансий в пивоваренной отрасли, Россия: