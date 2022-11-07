Компаниям Мурманской области расскажут о возможностях экспорта в Казахстан

Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области совместно с АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» приглашает экспортеров региона принять участие в международной консультации Российского экспортного центра на тему «Сотрудничество с Казахстаном: построение эффективной модели ведения бизнеса с казахстанскими компаниями». Мероприятие состоится 15 ноября в 10.00.

Руководитель представительства АО «Российский экспортный центр» в Республике Казахстан Олег Печенкин расскажет о текущей структуре и потенциале российского несырьевого неэнергетического экспорта, а также об особенностях обеспечения внешнеэкономической деятельности с Республикой Казахстан и алгоритмах продвижения российских товаров и услуг.

Дополнительно выступит Павел Дробышев, генеральный директор «DP Engineering» (Алматы, Казахстан) на тему «Практические аспекты поставок технологического оборудования в РК в части обеспечения единства средств измерения, промышленной безопасности, технической документации».

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, на консультации будут рассмотрены вопросы: производственной и торговой кооперации с казахстанскими компаниями; создания совместных и дочерних предприятий; частичной локализации производственных мощностей на территории РК; использования логистической инфраструктуры.

Регистрация на мероприятие открыта до 11 ноября. Для регистрации необходимо перейти по ссылке. Дополнительную информацию можно получить в Министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области по телефону (8152) 48-64-40.

Фото: https://gov-murman.ru