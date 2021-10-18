Компаниям Северо-Запада не хватает более 10 тысяч работников в пищевой промышленности с начала года

В середине октября в России отмечается праздник – День пищевой промышленности. Эксперты hh.ru выяснили, что происходит на рынке труда в сфере пищевой промышленности – насколько востребованы специалисты в пищепроме, и сколько им готовы платить работодатели.

Рынок труда в пищевой промышленности в России

За период с января по середину октября 2021 года компании разместили более 85 тысяч вакансий для работников пищевой промышленности по всей России. Это на 65% больше, чем за последние 2 года.

Больше всего вакансий для работников пищевой промышленности в Москве (13%), Московской области (10%), Санкт-Петербурге (8%), Краснодарском крае (4,5%). Всего на регионы СЗФО приходится более 10 тысяч вакансий, одними из самых активных на Северо-Западе (после Петербурга) на данный момент по набору персонала в пищевой отрасли являются компании из Калининградской области – более 1200 вакансий с начала года, что на 81% больше по сравнению с 2020.

Рынок труда в пищевой промышленности в СЗФО

Количество вакансий по специализации «Пищевая промышленность» за год в регионах СЗФО выросло довольно значительно - на 59%.

«Такая положительная динамика говорит о том, что работодатели всё активнее набирают персонал на пищевые предприятия, стараясь в том числе закрыть освободившиеся места, которые ранее занимали трудовые мигранты из стран СНГ», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

Одни из самых востребованных специалистов отрасли в СЗФО: технологи, упаковщики и укладчики, кондитеры, операторы производственной линии, пекари, повара, а также наладчики оборудования.

В подавляющем большинстве (97%) работодатели предлагают полную занятость на полный рабочий день (58%). Отсюда можно сделать вывод, что большинству соискателей из пищевой промышленности не просто будет совмещать несколько работ или подработок. Но шансы, конечно, есть - 39% компаний готовы рассматривать кандидатов на сменный график работы.

В среднем представителям этой специализации в СЗФО предлагают 45 тысяч рублей, что на 5 тысяч больше, чем годом ранее. Среди бонусов, на которые могут рассчитывать успешные кандидаты, встречается бесплатное питание, корпоративные скидки и обучение, а также такси до дома после смены. Есть и более «дорогие» вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей (9% вакансий по СЗФО).

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий в пищевой промышленности в СЗФО: