Компаниям Северо-Запада не хватает более 10 тысяч работников в пищевой промышленности с начала года
В середине октября в России отмечается праздник – День пищевой промышленности. Эксперты hh.ru выяснили, что происходит на рынке труда в сфере пищевой промышленности – насколько востребованы специалисты в пищепроме, и сколько им готовы платить работодатели.
Рынок труда в пищевой промышленности в России
За период с января по середину октября 2021 года компании разместили более 85 тысяч вакансий для работников пищевой промышленности по всей России. Это на 65% больше, чем за последние 2 года.
Больше всего вакансий для работников пищевой промышленности в Москве (13%), Московской области (10%), Санкт-Петербурге (8%), Краснодарском крае (4,5%). Всего на регионы СЗФО приходится более 10 тысяч вакансий, одними из самых активных на Северо-Западе (после Петербурга) на данный момент по набору персонала в пищевой отрасли являются компании из Калининградской области – более 1200 вакансий с начала года, что на 81% больше по сравнению с 2020.
Рынок труда в пищевой промышленности в СЗФО
Количество вакансий по специализации «Пищевая промышленность» за год в регионах СЗФО выросло довольно значительно - на 59%.
«Такая положительная динамика говорит о том, что работодатели всё активнее набирают персонал на пищевые предприятия, стараясь в том числе закрыть освободившиеся места, которые ранее занимали трудовые мигранты из стран СНГ», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.
Одни из самых востребованных специалистов отрасли в СЗФО: технологи, упаковщики и укладчики, кондитеры, операторы производственной линии, пекари, повара, а также наладчики оборудования.
В подавляющем большинстве (97%) работодатели предлагают полную занятость на полный рабочий день (58%). Отсюда можно сделать вывод, что большинству соискателей из пищевой промышленности не просто будет совмещать несколько работ или подработок. Но шансы, конечно, есть - 39% компаний готовы рассматривать кандидатов на сменный график работы.
В среднем представителям этой специализации в СЗФО предлагают 45 тысяч рублей, что на 5 тысяч больше, чем годом ранее. Среди бонусов, на которые могут рассчитывать успешные кандидаты, встречается бесплатное питание, корпоративные скидки и обучение, а также такси до дома после смены. Есть и более «дорогие» вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей (9% вакансий по СЗФО).
Рейтинг высокооплачиваемых вакансий в пищевой промышленности в СЗФО:
- технолог на птицепереработку, до 250 000 руб. на руки, Калининград, https://spb.hh.ru/vacancy/48834170;
- Заместитель генерального директора по производству сети столовых, до 130 000 руб. до вычета налогов, Калининград, https://spb.hh.ru/vacancy/42532906;
- руководитель технической службы, от 150 000 руб. на руки, д. Чечулино (Новгородская область), https://spb.hh.ru/vacancy/46243808
- слесарь ремонтник, до 86 000 руб. на руки, Великий Новгород, https://spb.hh.ru/vacancy/48013871;
- технолог на рыбоперерабатывающее предприятие, до 100 000 руб. на руки, Мурманск, https://spb.hh.ru/vacancy/48003692;
- рыбообработчик, до 80 000 руб. на руки, Мурманск, https://spb.hh.ru/vacancy/48831079;
- инженер по развитию производства, до 150 000 руб. на руки, Псков, https://spb.hh.ru/vacancy/47768032;
- технолог молочного производства, до 140 000 руб. на руки, Псков, https://spb.hh.ru/vacancy/47768490;
- технолог икорного производства, от 100 000 руб. на руки, Петрозаводск, https://spb.hh.ru/vacancy/48136381;
- директор производственного предприятия, от 150 000 руб. на руки, Луга, https://spb.hh.ru/vacancy/48831396;
- Инженер-механик, от 80 000 руб. до вычета налогов, Всеволожск, https://spb.hh.ru/vacancy/48496141;
- упаковщик, от 118 800 руб. на руки, пос. Торфяное (Гатчина), https://spb.hh.ru/vacancy/47142478;
- технолог кондитерского производства, от 100 000 руб. до вычета налогов, Северодвинск, https://spb.hh.ru/vacancy/45850025;
- механик-наладчик (линия розлива напитков), от 90 000 руб. на руки, Архангельск, https://spb.hh.ru/vacancy/48281642;
- менеджер по продажам оборудования для пищевой промышленности, до 250 000 руб. на руки, Петербург, https://spb.hh.ru/vacancy/42372709;
- главный конструктор конвейерных и автоматизированных складских систем, до 150 000 руб. до вычета налогов, Петербург, https://spb.hh.ru/vacancy/47100757.