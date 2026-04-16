Компенсационный пакет мечты — полис ДМС, обучение, питание, жилье и доплаты к отпуску

О полисе ДМС от работодателя мечтают 4 из 10 экономически активных россиян, предоставляет эту льготу каждая четвертая компания. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 экономически активных граждан и представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Если бы россияне сами формировали свой компенсационный пакет, то в топ-3 его составляющих 41% респондентов включил бы полис ДМС. На втором месте по популярности — обучение за счёт компании (35%). Бесплатное питание или компенсацию на еду хотели бы иметь 23% опрошенных. Каждый пятый выбрал бы доплаты к отпускным выплатам, и столько же — компенсацию аренды жилья. Материальная помощь нужна 17%, оплата спортклуба или бассейна — 16%, кредитование под сниженный процент — 15%. Льготные путевки нужны 13% респондентов, ещё столько же выбирают дополнительные дни отпуска.

В оплате проезда или предоставлении служебного транспорта нуждаются по 12%. Компенсацию мобильной связи или беспроцентную ссуду хотели бы по 9% опрошенных. Подарки к праздникам интересны лишь 6%, скидки на продукцию компании — 5%. Корпоративные мероприятия набрали 4% голосов, а услуги юриста, финансиста или психолога за счет компании — 3%.

Женщины чаще мужчин выбирают ДМС (45% против 36% соответственно), льготные путевки (17 и 10%), оплату спортклуба (18 и 13%). Мужчины, в свою очередь, отдают предпочтение компенсации питания (28% против 20% среди женщин), аренды жилья (23 и 17%), беспроцентной ссуде (12 и 7%).

Молодежь до 25 лет чаще старших коллег ценит обучение (41%), скидки на продукцию компании (10%) и подарки (8%). Среди опрошенных 25—35 лет выше доля желающих получить льготную ипотеку (18%). Респонденты 35—45 лет чаще других выбирают материальную помощь (19%) и льготные путевки (16%). Граждане старше 45 лет выделяются интересом к бесплатному питанию (27%), дополнительным дням отпуска (17%), оплате связи (11%) и беспроцентным ссудам (15%).

Среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей по сравнению с более высокооплачиваемыми коллегами чаще востребованы оплата проезда (13%) и мобильной связи (10%), а также скидки на продукцию компании (7%) и подарки к праздничным датам (6%). У зарабатывающих 100—150 тысяч больше запросов на ДМС (45%), обучение (39%) и материальную помощь (18%). Респонденты с зарплатой от 150 тысяч рублей чаще других хотят компенсацию аренды жилья (25%), льготную ипотеку (20%), беспроцентную ссуду (17%) и служебный транспорт (15%).

Среди россиян с высшим образованием повышенным спросом пользуются ДМС (48% против 34% среди выпускников средних профессиональных учебных заведений), доплаты к отпуску (23 и 15%) и беспроцентные ссуды (13 и 5%). Те, у кого среднее профессиональное образование, чаще выбирают бесплатное питание (29% против 22% среди обладателей вузовских дипломов) и скидки на продукцию компании (8 и 3%).

Что же в реальности предлагают работодатели?

Согласно результатам опроса HR-менеджеров, компании чаще всего готовы оплачивать обучение (56%), дарить подарки и проводить корпоративы (по 49%), а также выделять материальную помощь (44%). Полис ДМС предоставляют 26% организаций, доплаты к отпускным и льготную ипотеку — лишь 8 и 5% компаний соответственно.

Время проведения опроса: 16 марта — 8 апреля 2026 года.