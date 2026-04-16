ПОЧЕМУ АКТИВНЫЙ ОТДЫХ ВАЖЕН ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)16.04.26 12:00

Компенсационный пакет мечты — полис ДМС, обучение, питание, жилье и доплаты к отпуску

О полисе ДМС от работодателя мечтают 4 из 10 экономически активных россиян, предоставляет эту льготу каждая четвертая компания. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 экономически активных граждан и представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Если бы россияне сами формировали свой компенсационный пакет, то в топ-3 его составляющих 41% респондентов включил бы полис ДМС. На втором месте по популярности — обучение за счёт компании (35%). Бесплатное питание или компенсацию на еду хотели бы иметь 23% опрошенных. Каждый пятый выбрал бы доплаты к отпускным выплатам, и столько же — компенсацию аренды жилья. Материальная помощь нужна 17%, оплата спортклуба или бассейна — 16%, кредитование под сниженный процент — 15%. Льготные путевки нужны 13% респондентов, ещё столько же выбирают дополнительные дни отпуска.

В оплате проезда или предоставлении служебного транспорта нуждаются по 12%. Компенсацию мобильной связи или беспроцентную ссуду хотели бы по 9% опрошенных. Подарки к праздникам интересны лишь 6%, скидки на продукцию компании — 5%. Корпоративные мероприятия набрали 4% голосов, а услуги юриста, финансиста или психолога за счет компании — 3%.

Женщины чаще мужчин выбирают ДМС (45% против 36% соответственно), льготные путевки (17 и 10%), оплату спортклуба (18 и 13%). Мужчины, в свою очередь, отдают предпочтение компенсации питания (28% против 20% среди женщин), аренды жилья (23 и 17%), беспроцентной ссуде (12 и 7%).

Молодежь до 25 лет чаще старших коллег ценит обучение (41%), скидки на продукцию компании (10%) и подарки (8%). Среди опрошенных 25—35 лет выше доля желающих получить льготную ипотеку (18%). Респонденты 35—45 лет чаще других выбирают материальную помощь (19%) и льготные путевки (16%). Граждане старше 45 лет выделяются интересом к бесплатному питанию (27%), дополнительным дням отпуска (17%), оплате связи (11%) и беспроцентным ссудам (15%).

Среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей по сравнению с более высокооплачиваемыми коллегами чаще востребованы оплата проезда (13%) и мобильной связи (10%), а также скидки на продукцию компании (7%) и подарки к праздничным датам (6%). У зарабатывающих 100—150 тысяч больше запросов на ДМС (45%), обучение (39%) и материальную помощь (18%). Респонденты с зарплатой от 150 тысяч рублей чаще других хотят компенсацию аренды жилья (25%), льготную ипотеку (20%), беспроцентную ссуду (17%) и служебный транспорт (15%).

Среди россиян с высшим образованием повышенным спросом пользуются ДМС (48% против 34% среди выпускников средних профессиональных учебных заведений), доплаты к отпуску (23 и 15%) и беспроцентные ссуды (13 и 5%). Те, у кого среднее профессиональное образование, чаще выбирают бесплатное питание (29% против 22% среди обладателей вузовских дипломов) и скидки на продукцию компании (8 и 3%).

Что же в реальности предлагают работодатели?

Согласно результатам опроса HR-менеджеров, компании чаще всего готовы оплачивать обучение (56%), дарить подарки и проводить корпоративы (по 49%), а также выделять материальную помощь (44%). Полис ДМС предоставляют 26% организаций, доплаты к отпускным и льготную ипотеку — лишь 8 и 5% компаний соответственно.

Время проведения опроса: 16 марта — 8 апреля 2026 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире13:00«Призрак в кривом зеркале». Художественный сериал, 4 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманчанам в начале 2026 года стали предлагать зарплату почти на девять тысяч рублей больше-PRO Валюту (16+)Доллар США незначительно меняется к основным мировым валюта-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС переведён в «холодный резерв» перед планово-предупредительным ремонтом с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Жителям Мурманской области вернут более 530 млн рублей за отопление-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять