Компенсация затрат на сертификацию продукции – предприятия агропромышленного комплекса Мурманской области могут получить государственную поддержку

АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» и Российский экспортный центр оказывают поддержку экспортерам агропромышленного комплекса и предоставляет им возможность компенсировать затраты на получение сертификации для выхода на внешние рынки.

Возместить до 90% затрат, фактически понесенных в течение 12 месяцев до дня подачи заявки на получение субсидии, могут юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации, независимо от организационно-правовой формы. Конкретный размер компенсации зависит от объёма перевезенной продукции.

В частности, возмещаются затраты на оценку соответствия продукции АПК требованиям, предъявляемым на внешних рынках; проведение ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мероприятий; транспортировку, хранение, испытания и утилизацию испытательных образцов; на оценку соответствия продукции требованиям, содержащимся во внешнеторговом контракте поставки продукции АПК на внешние рынки.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, государственная поддержка предоставляется рыбопромысловым компаниям, производителям мясной и молочной продукции, предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности.

С порядком оказания услуг можно ознакомиться на сайте Российского экспортного центра.

Получить подробную информацию можно у специалистов АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» по телефону (8152)567-997 или по электронной почте info@export51.ru

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/