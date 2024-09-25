Комплекс мер поддержки участников СВО и членов их семей в Мурманской области постоянно расширяется

23 сентября на оперативном совещании о мерах поддержки участникам СВО и членам их семей доложил заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков.

Он подчеркнул, что в регионе с начала специальной военной операции в целях обеспечения социальной защищенности создана система дополнительных мер поддержки граждан, призванных на военную службу по мобилизации, военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, граждан, принимающих участие в СВО на добровольной основе, а также членов их семей.

«Всего в регионе осуществляется 33 вида поддержки участников СВО и членов их семей (10 видов единовременной материальной помощи и 23 меры социальной поддержки). Информация о них размещена на портале госуслуг и Министерства труда и социального развития Мурманской области. Комплекс мер постоянно расширяется, в том числе по результатам встреч губернатора Мурманской области и его заместителей с целевой группой граждан и проводимых тематических мероприятий. Так, сегодня Андрей Чибис сообщил, что для граждан, призванных на военную службу по контракту с 23 сентября по 31 декабря 2024 года установлена единовременная материальная помощь в размере 400 тысяч рублей», сообщил Владимир Евменьков.

«Значительный объём поддержки установлен семьям участников СВО по линии образования: бесплатное питание в школах, путевки в детские лагеря, выплаты на оплату проезда и проживания в общежитиях для студентов и т.п. Поддержка затронула вопросы, связанные с жильём и получением земельных участков. Так, в приоритетном порядке участникам СВО или их супругам предусмотрена единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий по программе «Свой дом в Арктике», а также отсрочка арендной платы, установлена единовременная выплата для улучшения жилищных условий в размере 5 млн рублей Героям РФ за участие в СВО и их родным в случае гибели Героя», – отметил заместитель губернатора.

Поддержка также направлена на другие сферы жизни. Например, участники СВО и их супруги освобождены от уплаты транспортного налога, на безвозмездной основе обеспечивается сохранность автомобилей участников СВО, участникам СВО с инвалидностью компенсируются расходы на проезд в медицинские организации для реабилитации и т.п.

В регионе с 1 ноября 2022 года организована деятельность Центра поддержки семей мобилизованных граждан и участников СВО. Сотрудники Центра обеспечивают персональное сопровождение участников СВО и их семей, помогая семьям адаптироваться к новым условиям жизни. Кураторы функционально охватывают всю область. За период работы приняты более 20,8 тысячи вопросов, из них 99,6% - решены. Остальные вопросы находятся на контроле до полного их разрешения.

30 мая 2023 года при содействии правительства Мурманской области открыт филиал Госфонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в Мурманской области. Точки присутствия социальных координаторов находятся практически во всех населённых пунктах Мурманской области, и прежде всего в ЗАТО и населенных пунктах, где расположены военные части. Каждый ветеран СВО находится на сопровождении у социального координатора.

На постоянной основе осуществляется взаимодействие с Минздравом Мурманской области по вопросам медицинской реабилитации участников СВО. В медицинских учреждениях региона открыты кабинеты сопровождения ветеранов СВО. Минтруда региона регулярно проводит мониторинг потребностей граждан, вернувшихся с СВО, и членов их семей.

«С начала СВО в рамках акции «Север помогает» отправлено 672 тонны грузов гуманитарной помощи. После вторжения ВСУ в Курскую область отправлено для пострадавших граждан 2 гуманитарных конвоя в объеме 36 тонн», – рассказал Владимир Евменьков.

В ЗАТО и гарнизонах, а также других муниципалитетах открываются «СОПКИ.СЕМЬЯ», где молодые семьи, в том числе семьи военнослужащих, испытывающих дефицит поддержки, могут получить консультационную поддержку специалистов, пообщаться в кругу единомышленников; организовывать семейный досуг.

Скоро стартует четвертый сезон проекта для жён военнослужащих «Творческая осень», который проводит Единый волонтёрский центр Мурманской области. 28 сентября женщин ждут на мастер-классы в поселке Спутник Печенгского округа, 26 октября в Гаджиево и 16 ноября в Североморске. Благодаря проекту женщины находят новые хобби, которые в дальнейшем перерастают в собственное дело, а мастера, которые проводят мастер-классы, выходят на новый уровень - открывают свои творческие студии, в том числе благодаря региональным мерам поддержки, таким как «Губернаторский старт».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/