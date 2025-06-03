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Мурманская область. Арктика (16+)03.06.25 13:05

Комплекс «Стрела-П» на службе коммунальщиков Северного флота

Специалистами жилищно-коммунальной службы №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) проводятся вибродинамические испытания и мониторинг технического состояния зданий и сооружений казарменно-жилищного фонда и объектов коммунального назначения аппаратно-программным диагностическим комплексом «Стрела-П».

Ежегодно специалистами службы по результатам осенних и весенних осмотров составляется перечень объектов с признаками аварийности. Затем формируется и утверждается план проведения вибродинамических испытаний зданий и сооружений с применением АПМДК «Стрела П».

Как сообщает Сергей Ермаков, начальника ЖКС №9 (г. Мурманска) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВМФ), согласно годовому плану проведения вибродинамических испытаний на 2025 год необходимо оценить техническое состояние более 80 объектов. На сегодняшний день специалисты службы при помощи универсального комплекса уже оценили прочность и устойчивость более 25 объектов, находящихся в ведении Северного флота, что составляет 30% от общего плана.

В апреле 2025 года АПМДК «Стрела-П» прошёл ежегодное техническое обслуживание, по результатам которого признан пригодным к применению в качестве средства измерения согласно Государственной поверочной схеме для средств измерений виброперемещения, виброскорости, виброускорения и углового ускорения.

Комплекс «Стрела-П» был закуплен филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в 2018 году. За период с 2018 по 2025 гг. было обследовано более 300 зданий и сооружений.

Особенностью комплекса «Стрела-П» является возможность выявления скрытых повреждений, недоступных для обнаружения традиционными методами, а также определить технический износ и остаточный ресурс строительных конструкций.

На основании результатов вибродинамических испытаний объектов принимается решение о возможности дальнейшей эксплуатации зданий и сооружений, безотлагательном ремонте отдельных конструктивных элементов в процессе эксплуатации или в составе текущего или капитального ремонтов.

 

Фото предоставлено жилищно-коммунальной службой №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).

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