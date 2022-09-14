Комплексная экспедиция «Помни войну» вышла в финал национальной премии «Хрустальный компас»

Комплексная экспедиция Северного флота и Русского географического общества «Помни войну», в рамках которой проходят поиск затонувших в ходе военных действий кораблей, судов и самолётов в Арктике, а также исследование мест боёв на побережье Кольского полуострова, стала финалистом национальной премии «Хрустальный компас» в номинации «Путешествия и экспедиции».

Конкуренцию ей составляют экологический проект ПАО «Газпром нефть» по изучению и сохранению морских экосистем Арктики «Нарвал» и Проект фонда «Чистые моря» «Хозяин Арктики» по изучению популяции белого медведя и морских млекопитающих в Арктической зоне.

Среди финалистов нынешнего, десятого по счёту конкурса есть представители России, Франции, Китая, Сербии и Эстонии.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, имена победителей - авторов выдающихся достижений и уникальных проектов в области географии, экологии и сохранения природного и историко-культурного наследия – будут названы на юбилейной церемонии вручения наград нынешней осенью. Заветные статуэтки из хрусталя и серебра получат победители в 10 номинациях.

Северный флот принимает участие в этом конкурсе не впервые. Победителем «Хрустального компаса» 2019 года стала комплексная экспедиция североморцев на архипелаге Новая Земля.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12438013@egNews