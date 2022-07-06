Комплексная экспедиция Северного флота и РГО «Помни войну» участвует в голосовании на соискание национальной премии «Хрустальный компас»

Комплексная экспедиция Северного флота и Русского географического общества (РГО) «Помни войну» участвует в голосовании на соискание национальной премии «Хрустальный компас» в номинации «Признание общественности». До 31 июля включительно любой желающий сможет выбрать один или несколько лучших проектов на сайте национальной премии «Хрустальный компас» из числа прошедших квалификационный отбор. Отдать свой голос понравившимся кандидатам можно один раз в сутки.

Подробно с проектом Северного флота можно ознакомиться по ссылке: https://rus-compass.ru/projects/7650/

Победители «Хрустального компаса» определяются в 11 номинациях. Десятерых выберет экспертный совет премии, а «Признание общественности» обеспечат результаты интернет-голосования.

Решение экспертов станет известно на торжественной церемонии вручения призов. Она состоится в Москве в сентябре 2022 года.

Номинация «Признание общественности» — это активная форма доведения информации о проведенной работе до тех, кому тема может быть небезразлична, позволяющая детально ознакомиться с участвующими в премии проектами.

В настоящее время на Северном флоте проходит второй этап комплексной экспедиции «Помни войну». Предыдущий был завершён в прошлом году. В 2021 году экспедиция охватила Баренцево и Карское моря, к проведению поиска привлекались 12 кораблей и судов Северного флота, общее число задействованного личного состава и гражданского персонала (без учета памятных и научных мероприятий) превысило 200 человек. По итогам экспедиции было обнаружено четыре боевых корабля — предположительно советские сторожевые корабли «Пассат» и «Туман», британские эсминец «Матабеле» и корвет «Блюбелл», 12 судов, два самолета А-20 «Бостон» и И-153 «Чайка», три донных мины; подтверждено и уточнено местоположение 20 других кораблей и судов, среди которых советские подводные лодки К-2 и Д-3, немецкие подводные лодки U-307, U-286, U-387.

В экспедиции использовались уникальные отечественные и зарубежные технические средства поиска, в том числе поступившие в 2020 году на вооружение гидрографической службы Северного флота малое гидрографическое судно «Николай Скосырев» и большой гидрографический катер «Александр Макорта».

Напомним, что в 2019 году проект гидрографов Северного флота в номинации «Признание общественности» стал бронзовым призёром, а объединенный проект Северного флота — победителем в номинации «Путешествие и экспедиция».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, соискателями международной премии «Хрустальный компас», которая в нынешнем году вручается уже в десятый раз, стали 579 проектов из 27 стран мира. За «географический Оскар» вместе с представителями России, Сербии, Китая, Индии, США и других стран впервые будут бороться участники из Бельгии, Канады, Кении и Португалии. Среди российских регионов самыми активными стали Москва (73 проекта), Республика Татарстан (39), Краснодарский край (36) и Кемеровская область (27).

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12428002@egNews