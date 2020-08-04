Комплексная экспедиция Северного флота и РГО установит в Арктике памятные знаки и исследует новый остров

Вчера в московской Штаб-квартире Русского географического общества участники комплексной экспедиции Северного флота и РГО в Арктику приняли от меценатов - Марии и Алексея Беловых - памятные знаки, посвященные основателям Русского географического общества и полярному исследователю Владимиру Русанову. Бронзовые плиты будут установлены время работы экспедиции на Новой Земле. Памятная таблица в честь основателей РГО будет установлена на мысе Желания острова Северный архипелага Новая Земля, а знак, посвященный Владимиру Русанову, появится на побережье пролива Маточкин Шар на острове Южный.

В церемонии передачи табличек приняли участие директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов, директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма исполнительной дирекции РГО Сергей Чечулин и капитан 2 ранга Сергей Зинченко - командир экспедиционного отряда Северного флота, который отправится к Новой Земле на буксире МБ-12 в середине августа.

Установка памятных знаков станет важной частью совместной комплексной экспедиции Северного флота и РГО на арктические архипелаги, которая пройдет с августа по октябрь 2020 года. Экспедиция будет посвящена сразу нескольким памятным датам: 75-летию Великой Победы, 175-летию Русского географического общества, 110-летию Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана, 120-летию Русской полярной экспедиции и 145-летию со дня рождения известного исследователя Арктики Владимира Русанова.

Участники второго экспедиционного отряда уже находятся на борту ледокола «Илья Муромец», который через несколько дней вместе с арктической группировкой Северного флота начнёт поход по Северному морскому пути.

Перед участниками комплексной экспедиции в Арктику, которая проводится уже третий год подряд стоят обширные научно-исследовательские задачи. Результаты их работы используются не только для изучения Арктики, но и популяризации этого уникального региона. Как отметил научный руководитель экспедиции – начальник одного из управлений Северного флота полковник Сергей Чуркин: «С каждым годом расширяется география этого совместного проекта Северного флота и РГО, растёт число партнёров и участников… Наибольшую радость вызывает стремление молодёжи познать историю освоения Арктики и приложить свои усилия к её исследованию и развитию».

Как сообщает пресс-служба СФ, на церемонии в Русском географическом обществе были также вручены грамоты школьникам, открывшим по спутниковым снимкам новый остров Новой Земли, вышедший из-под ледника возле побережья острова Северный. Планируется, что нынешняя экспедиция проведёт его исследование и нанесёт на карту.