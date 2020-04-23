Комплексная экспедиция Северного флота на архипелаг Земля Франца-Иосифа объявлена рекордом Вооружённых сил РФ

Комплексная экспедиция Северного флота на архипелаг Земля Франца-Иосифа на спасательном буксирном судне «Алтай» была внесена в число выдающихся достижений Вооружённых сил России.

Экспедиция проходила во взаимодействии с Русским географическим обществом по решению министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу в период с 15 августа по 27 сентября 2019 года. Её участники преодолели около 4,5 тысячи миль в морях Северного Ледовитого океана. Гидрографическая группа, действовавшая на судне, выполнила 4,5 тысячи километров съёмки рельефа дна способом маршрутного промера, 18 разовых дрейфовых океанографических и две грунтовые станции. Гидрографы осмотрели с моря и на берегу 128 геодезических пунктов и навигационных знаков, определили координаты 14 географических точек в разных частях архипелага, что позволило нести корректуру в лоции Баренцева и Карского морей, а также в морские пособия и навигационные карты.

Во время экспедиции в бухте Визе возле полуострова Матусевича острова Северный Новой Земли были открыты пять новообразованных из-за таяния ледника островов. Площадь наибольшего из них составила 53 тысячи квадратных метров. Переквалифицирован в остров полуостров Литтрова ранее соединявшийся растаявшим ледником с островом Галля. Образовавшийся пролив также был обследован и промерен. Возле острова Ева-Лив был подтверждён факт разрушения полуострова Месяцева. Отмечена устойчивость существования (на протяжении более 5 лет) нового острова в заливе Гунтера.

Как сообщает пресс-служба СФ, в проливе Кембридж архипелага Земля Франца-Иосифа была уточнена максимальная глубина Баренцева моря, составившая 632 метра .

В ходе экспедиции были начаты два исторических эксперимента. Было отправлено 8 писем бутылочной почтой и заложено продуктовое депо на несколько десятилетий для оценки возможности хранения консервированных продуктов в открытом грунте.