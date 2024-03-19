Комплексная работа по социально-экономическому развитию Арктической зоны РФ будет продолжаться - Михаил Мишустин

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провёл стратегическую сессию по вопросу реализации Стратегии пространственного развития РФ на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Участие в заседании в формате видеоконференцсвязи принял губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Согласно проекту стратегии, пространственное развитие России предполагает сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, ускорении темпов экономического роста, инновационного и технологического развития, а также обеспечении национальной безопасности. Действующая редакция стратегии была разработана на период до 2025 года.

«Особое внимание необходимо уделить вопросам территориальной связанности и снижения инфраструктурных ограничений в регионах, в том числе в сфере транспорта, энергетики, благоустройства и повышения качества жизни в малых городах, исторических поселениях, сельской местности, а также мерам поддержки российских субъектов. В первую очередь тех, что расположены на границе страны. Это Калининградская область, Дальний Восток, Арктическая зона, Северный Кавказ и наши новые регионы», – отметил Михаил Мишустин и подчеркнул, что обновленная Стратегия пространственного развития должна учитывать текущие геополитические вызовы, региональные и муниципальные приоритеты, а также быть связана с национальными проектами, о которых Президент России Владимир Путин говорил в послании Федеральному Собранию.

В контексте промежуточных результатов работы в рамках Стратегии пространственного развития Мурманская область отмечена в положительном ключе. В частности, достигнуты отличные результаты в реализации проекта Мурманского транспортного узла, который представляет высокую значимость не только для Арктики, но и для страны в целом. Мурманский транспортный узел – мощный логистический хаб, стратегически важная часть Северного морского пути. Вопрос активизации проекта развития Мурманского транспортного узла неоднократно поднимал губернатор Андрей Чибис. По итогам ряда рабочих встреч была получена поддержка президента Владимира Путина.

Михаил Мишустин напомнил, что развитие дорожной и транспортной инфраструктуры является основой для экономического роста регионов.

«Её дальнейшее масштабное расширение позволит легче перестраивать логистику, перенаправлять товарные потоки, создавать дополнительные туристические маршруты. в целом обеспечивать большую связанность наших территорий», – подчеркнул премьер-министр.

Также среди важнейших задач Стратегии пространственного развития РФ – формирование центров роста в регионах с учётом их потенциалов, а также привлечение дополнительных инвестиций и увеличение числа рабочих мест.

«Решение этих задач позволит продолжить строительство современного жилья, детских садов, поликлиник и больниц, модернизировать инженерные сети, чтобы жители удаленных территорий имели доступ к качественной медицине, образованию, теплу, чистой воде. Поэтому важно повышать уровень самостоятельности территорий и совершенствовать государственное и муниципальное управление для принятия эффективных решений, направленных на улучшение ситуации в ключевых сферах. Вообще, всем необходимо будет понимать экономическую модель, в рамках которой должны развиваться наши регионы», – сказал премьер-министр РФ.

В Мурманской области отдельное внимание уделяется сопровождению инвестиционных проектов на всех этапах реализации. В активной инвестиционной и строительной фазе находятся проекты Комплексного развития Мурманского транспортного узла, строительства комплекса перегрузки угля «Морской торговый порт «Лавна» и железнодорожных путей.

Также в регионе действует особый преференциальный режим АЗРФ. По количеству резидентов Мурманская область с первого дня остаётся лидером – на сегодняшний день их 230. Кроме того, на территории региона действует ТОР «Столица Арктики», созданная в рекордные сроки. Общий планируемый объём инвестиций по двум режимам составляет более 450 млрд рублей, а рабочих мест планируется создать порядка 12,2 тысячи. При этом вложено в рамках двух режимов уже более 214 млрд рублей инвестиций и создано порядка 5 тысяч рабочих мест. Якорным резидентом ТОР «Столица Арктики» является проект по созданию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «НОВАТЭК». Первый СПГ-завод на основании гравитационного типа, собранный в ЦСКМС, в июле 2023 года был отбуксирован по Северному морскому пути к месторождению «Утреннее» на Гыданском полуострове. Старт отправки готовой первой технологической линии СПГ на гравитационной платформе дал Президент РФ Владимир Путин.

В части обеспечение развития геостратегических территорий продолжается работа по комплексному развитию опорных населенных пунктов в Арктической зоне РФ. В Мурманской области опорными определены три агломерации: Мурманская, Кировско-Апатитская и Мончегорская. Предложение губернатора Мурманской области Андрея Чибиса о введении понятия «опорные арктические города» было поддержано в мае 2023 года на заседании рабочей группы по развитию Арктики. По поручению президента по итогам визита в регион в июле 2023 года правительством РФ были определены 16 опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ, для которых разрабатываются мастер-планы и комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития до 2035 года. Первый этап разработки мастер-планов трех агломераций Мурманской области завершен 1 марта 2024 года.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Михаил Мишустин отметил, что комплексная работа по социально-экономическому развитию Арктической зоны РФ будет продолжаться. При этом устойчивое развитие Дальнего Востока и Арктики может послужить наглядным примером успешной реализации Стратегии пространственного развития для других субъектов страны.

Фото: https://gov-murman.ru