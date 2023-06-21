Комплексную экспедицию на полуострова Средний и Рыбачий посвятили памяти защитников советского Заполярья

Военнослужащие 12-го Главного управления Министерства обороны РФ и представители Русского географического общества во второй раз организовали комплексную экспедицию на полуострова Средний и Рыбачий, а маршрут её построили так, чтобы почтить память защитников советского Заполярья.

В экспедиции также приняли участие военнослужащие Северного флота, юнармейцы оленегорских школ №151 и №22, представители Мурманского морского биологического института РАН, регионального ГУ МЧС России и Волгоградского областного отделения РГО.

Как пишет газета Северного флота «На страже Заполярья», участники побывали на месте подвига героя Петсамо-Киркенесской операции Леонида Мустейкиса, побывали у мемориала Героям Рыбачьего, который они привели в порядок год назад.

Ещё одной остановкой экспедиции стал памятник легендарной 221 береговой батарее Поночевного.

Знаковой точкой стал полуостров Немецкий - самая северная континентальная точка европейской части России. Здесь представители Мурманского отделения РГО и 12 ГУ МО установили гурий с памятной табличкой «Здесь начинается Россия».

В этом путешествии участники приводили в порядок мемориалы, облагораживали прилегающую территорию, выполняли ряд экологических задач. Так как на побережьях скапливается большое количество морского мусора, в том числе долго разлагающегося пластика, члены экспедиции провели анализ загрязнений по международной методике, а после экологической разведки убрали находящийся там мусор.

Фото: https://vk.com/rednsz?z=photo-101918803_457269604%2Fwall-101918803_37102