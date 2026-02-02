Комплексные кадастровые работы охватят 12 муниципалитетов Мурманской области в 2026 году

В Мурманской области в 2026 году запланировано проведение комплексных кадастровых работ (ККР) федерального и местного значения в 205 кадастровых кварталах 12 муниципальных образований. В результате работ в Едином государственном реестре недвижимости будут уточнены сведения о границах всех объектов недвижимости, расположенных на территории выбранных кадастровых кварталов.

«Из регионального бюджета в 2026 году выделены средства для проведения ККР местного значения в 25 кадастровых кварталах. Исполнителями будут определены организации, с которыми органы местного самоуправления заключат муниципальные контракты. Минимущество будет осуществлять постоянный контроль за целевым использованием средств и качеством выполняемых работ», – пояснила министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина.

«Подчеркиваю, эти работы не требуют финансовых затрат правообладателей недвижимости. «Львиную» долю работ в этом году снова будет проводить филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по Мурманской области – в отношении 180 кадастровых кварталов за средства федерального бюджета», – рассказала руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

В перечень муниципалитетов вошли: г. Мурманск, Кольский, Кандалакшский и Терский муниципальные округа, ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, г. Апатиты, г. Мончегорск, г. Кировск, г. Полярные Зори.

Как отмечает региональное Министерство имущественных отношений, законом предусмотрено всеобщее информирование о начале комплексных кадастровых работ. Управление Росреестра по Мурманской области просит правообладателей внимательно следить за извещениями в СМИ, не препятствовать выполнению работ и обеспечить кадастровому инженеру доступ к объектам недвижимости. При этом, во избежание мошеннических действий каждый правообладатель вправе потребовать у исполнителя документы, подтверждающие его полномочия.

Извещения будут размещены в областной газете «Мурманский вестник», в местных печатных изданиях, на официальных сайтах и информационных щитах органов местного самоуправления, а также на сайтах Министерства имущественных отношений Мурманской области, Роскадастра и Росреестра. Правообладатели также получат уведомления по электронной почте и через Единый портал государственных услуг.