Кому готовы платить до 300 тысяч рублей в Мурманской области - рейтинг по итогам ноября
Медианная предлагаемая зарплата в Мурманской области по итогам ноября составляет 50906 рублей, это на 4% или 2200 рублей больше, чем в начале этого года. При этом на данный момент соискатели Мурманской области могут найти и более «дорогие» вакансии, отмечают специалисты hh.ru. Так, за последний месяц появилось более 500 вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей. Таким образом, на вакансии с зарплатой более 100 тысяч приходится порядка 11% от всего объёма предложений о работе за месяц.
Большая доля высокооплачиваемых вакансий сосредоточена в сфере недвижимости и строительства (18% от всех высокооплачиваемых вакансий за месяц). Ив целом предлагаемые зарплаты от строительных компаний в Мурманской области демонстрируют активный рост: на 7% по сравнению с 2020 годом. Среди максимальных предложений в строительной сфере Мурманской области встречаются вакансии с зарплатой от 200 000 рублей до вычета НДФЛ - работа для QC Head (руководитель группы технического контроля).
На втором месте по числу «дорогих» вариантов работы – рабочая сфера (15%), на третьем месте - сфера продаж (14%). Меньше всего «дорогих» вакансий работодатели разместили в спортивной сфере, а также в области искусства.
Рейтинг высокооплачиваемых вакансий за ноябрь в Мурманской области:
- консультант по продажам, от 120 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/41703223 , работодатель обещает лучшим сотрудникам суперпризы при достижении высоких результатов;
- инженер-геодезист, до 180 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/49685830 , кандидат должен иметь высшее профессиональное (геодезическое) образование и стаж работы в должности геодезиста 2 категории не менее 3 лет;
- водитель с личным автомобилем, от 120 000 до 160 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/49810989 , работодатель обещает за рабочий день фиксированную ставку;
- директор филиала, от 300 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/49217087 , работодатель предлагает перспективу выбора города для развития действующего или нового филиала;
- руководитель отдела продаж, до 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/49320670 , работодатель обещает премии за перевыполнение планов.