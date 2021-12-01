Роспотребнадзор по Мурманской области принял ряд решений для активизации вакцинации от гриппаВремя работы выездных прививочных пунктов в Мурманске изменится
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)01.12.21 09:30

Кому готовы платить до 300 тысяч рублей в Мурманской области - рейтинг по итогам ноября

Медианная предлагаемая зарплата в Мурманской области по итогам ноября составляет 50906 рублей, это на 4% или 2200 рублей больше, чем в начале этого года. При этом на данный момент соискатели Мурманской области могут найти и более «дорогие» вакансии, отмечают специалисты hh.ru. Так, за последний месяц появилось более 500 вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей. Таким образом, на вакансии с зарплатой более 100 тысяч приходится порядка 11% от всего объёма предложений о работе за месяц.

Большая доля высокооплачиваемых вакансий сосредоточена в сфере недвижимости и строительства (18% от всех высокооплачиваемых вакансий за месяц). Ив целом предлагаемые зарплаты от строительных компаний в Мурманской области демонстрируют активный рост: на 7% по сравнению с 2020 годом. Среди максимальных предложений в строительной сфере Мурманской области встречаются вакансии с зарплатой от 200 000 рублей до вычета НДФЛ - работа для QC Head (руководитель группы технического контроля).

На втором месте по числу «дорогих» вариантов работы – рабочая сфера (15%), на третьем месте - сфера продаж (14%). Меньше всего «дорогих» вакансий работодатели разместили в спортивной сфере, а также в области искусства.

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий за ноябрь в Мурманской области:

  • консультант по продажам, от 120 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/41703223 , работодатель обещает лучшим сотрудникам суперпризы при достижении высоких результатов;
  • инженер-геодезист, до 180 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/49685830 , кандидат должен иметь высшее профессиональное (геодезическое) образование и стаж работы в должности геодезиста 2 категории не менее 3 лет;
  • водитель с личным автомобилем, от 120 000 до 160 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/49810989 , работодатель обещает за рабочий день фиксированную ставку;
  • директор филиала, от 300 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/49217087 , работодатель предлагает перспективу выбора города для развития действующего или нового филиала;
  • руководитель отдела продаж, до 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/49320670 , работодатель обещает премии за перевыполнение планов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО рассказали, сколько готовы платить за «коммуналку», еду и транспорт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Мореман
22.11.21 12:10
Что-то Попова на исповедь потянуло? Об этом говорили с самого начала трагедии, а он в то время сказал, что "хотел бы посмотреть в глаза тому, кто в этом виноват". Так ты на них уже сколько раз смотри
Комментарий к новости:В 2000 году «Курск» затонул из-за столкновения с подлодкой НАТО - Вячеслав Попов
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
Комментарий к новости:В столице Заполярья подготовлены 90 стационарных переписных участков, где мурманчане смогут пройти перепись
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Самой прибыльной отраслью за первые шесть месяцев года стала добыча полезных ископаемых. Но не спешите радоваться-PRO Валюту (16+)Доллар США и евро дешевеют к рублю-PRO Энергетику (18+)В Заозерске модернизируют систему теплоснабжения-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 1 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Пособия по временной нетрудоспособности с 1 января начнут выплачивать автоматически
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика