Кому готовы платить до 300 тысяч рублей в Мурманской области - рейтинг по итогам ноября

Медианная предлагаемая зарплата в Мурманской области по итогам ноября составляет 50906 рублей, это на 4% или 2200 рублей больше, чем в начале этого года. При этом на данный момент соискатели Мурманской области могут найти и более «дорогие» вакансии, отмечают специалисты hh.ru. Так, за последний месяц появилось более 500 вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей. Таким образом, на вакансии с зарплатой более 100 тысяч приходится порядка 11% от всего объёма предложений о работе за месяц.

Большая доля высокооплачиваемых вакансий сосредоточена в сфере недвижимости и строительства (18% от всех высокооплачиваемых вакансий за месяц). Ив целом предлагаемые зарплаты от строительных компаний в Мурманской области демонстрируют активный рост: на 7% по сравнению с 2020 годом. Среди максимальных предложений в строительной сфере Мурманской области встречаются вакансии с зарплатой от 200 000 рублей до вычета НДФЛ - работа для QC Head (руководитель группы технического контроля).

На втором месте по числу «дорогих» вариантов работы – рабочая сфера (15%), на третьем месте - сфера продаж (14%). Меньше всего «дорогих» вакансий работодатели разместили в спортивной сфере, а также в области искусства.

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий за ноябрь в Мурманской области: