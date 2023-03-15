Кому из врачей предлагают самую высокую зарплату?

Дефицит медиков остаётся одной из наиболее острых проблем в области здравоохранения: на одну вакансию в сфере «Медицина, фармацевтика» в стране приходится всего 1,1 резюме, а на одну вакансию врача – 0,6 резюме.

Дефицит медиков остаётся одной из наиболее острых проблем в области здравоохранения: на одну вакансию в сфере «Медицина, фармацевтика» в стране приходится всего 1,1 резюме, а на одну вакансию врача – 0,6 резюме. Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала вакансии и резюме врачей и выяснила, каких именно узких специалистов больше всего не хватает, а также кому из них работодатели предлагают наиболее высокую заработную плату.

Самые дефицитные

Рейтинг самых дефицитных врачебных специальностей возглавили гериатры и геронтологи – на одну такую вакансию в России приходится всего 0,1 резюме. Немногим лучше ситуация с аллергологами, иммунологами, неонатологами, отоларингологами, фтизиатрами, офтальмологами, ревматологами, неврологами и инфекционистами – в случае с ними на одну вакансию приходится 0,2 резюме.

В целом из 60 врачебных специализаций, попавших в анализ, в 43 количество вакансий превышает количество резюме. Нормальный уровень конкуренции за рабочие места наблюдается только среди челюстно-лицевых хирургов – 6,6 резюме на вакансию. Повышенная конкуренция выявлена среди логопедов – 14,5 резюме на вакансию.

Топ-20 самых дефицитных специализаций среди врачей (число резюме на вакансию), 2023 год:

Гериатр, геронтолог 0,1 Аллерголог 0,2 Иммунолог 0,2 Неонатолог 0,2 Отоларинголог 0,2 Фтизиатр 0,2 Офтальмолог 0,2 Ревматолог 0,2 Невролог 0,2 Инфекционист 0,2 Трансфузиолог 0,3 Педиатр 0,3 Онколог 0,3 Пульмонолог 0,3 Анестезиолог 0,3 Реаниматолог 0,3 Врач функциональной диагностики 0,3 Эндоскопист 0,3 Врач ультразвуковой диагностики (УЗИ) 0,3 Травматолог 0,3

Показательно, что сегодня ни один регион страны не может похвастать нормальным уровнем конкуренции за вакансии врачей – везде зафиксирован дефицит кадров. В целом по России наиболее острая нехватка наблюдается в Еврейской АО, Курганской области, Чукотском АО, Псковской области и в Республике Алтай – в этих регионах на одну вакансию врача приходится менее одного резюме. Лучше всего дела обстоят в Москве (2,1 резюме на вакансию) и Санкт-Петербурге (1,2) – это единственные субъекты, где количество резюме врачей хотя бы немного превышает количество вакансий. При этом ни в одном регионе СЗФО кроме Петербурга на одну вакансию врача не откликается более 1 кандидата (наглядно на диаграмме).

Самые высокооплачиваемые

Самыми «дорогими» врачами (по данным июль 2022-февраль 2023) стали имплантологи в стоматологии: в среднем работодатели предлагают им 171068 рублей, причём за последние полгода показатель вырос на 13187 рублей (со 157881 рубль). На втором месте – флебологи (132083 рубля), на третьем – травматологи (110000). Самую скромную зарплату предлагают профпатологам (50950), гематологам (50909) и трансфузиологам (50000 рублей).

Топ-20 самых высокооплачиваемых врачебных специальностей (средняя предлагаемая зарплата в вакансиях, руб.), 2023 год:

Имплантолог 171 068 Флеболог 132 083 Травматолог 110 000 Пародонтолог 100 000 Реаниматолог 97 071 Генетик 90 000 Дерматолог 89 667 Стоматолог 88 080 Ортопед 81 515 Отоларинголог 80 000 Реабилитолог 80 000 Врач функциональной диагностики 74 182 Анестезиолог 73 949 Гастроэнтеролог 70 009 Пластический хирург 70 000 Врач скорой помощи 70 000 Офтальмолог 69942 Онколог 65 888 Врач ультразвуковой диагностики (УЗИ) 65 288 Проктолог 65 000

Наиболее заметный рост предлагаемых зарплат за последнее полугодие произошел в вакансиях генетиков: сразу на 40000 рублей (с 50000 до 90000 рублей). Также яркую динамику продемонстрировали травматологи (с 90000 до 110000 рублей) и отоларингологи (с 60000 до 80000 рублей.).

Топ-10 врачебных специальностей с самым заметным ростом предлагаемых зарплат, руб.:

Специализация Средние предлагаемые зарплаты, руб. янв.22-июн.22 июл.22-фев.23 Разница Генетик 50 000 90 000 40 000 Травматолог 90 000 110 000 20 000 Отоларинголог 60 000 80 000 20 000 Дерматолог 70 000 89 667 19 667 Врач функциональной диагностики 56 630 74 182 17 552 Офтальмолог 55170 69942 14 772 Гастроэнтеролог 56 374 70 009 13 636 Имплантолог 157 881 171 068 13 187 Гериатр, геронтолог 49 063 60 196 11 134 Инфекционист 49 956 60 000 10 044

Есть и такие врачебные специальности, где предлагаемая зарплата снизилась. Самое серьёзное падение произошло в вакансиях врачей скорой помощи – за последнее полугодие среднее предложение сократилось на 40000 рублей, со 110000 до 70000 рублей.

Топ-10 врачебных специальностей с самым заметным падением предлагаемых зарплат, руб.:

Специализация Средние предлагаемые зарплаты, руб. янв.22-июн.22 июл.22-фев.23 Разница Педиатр 57 865 57 141 -725 Реабилитолог 85 000 80 000 -5 000 Врач ультразвуковой диагностики (УЗИ) 74 960 65 288 -9 672 Проктолог 76 250 65 000 -11 250 Эпидемиолог 65 724 52 492 -13 232 Аллерголог 77 738 63 900 -13 838 Нефролог 75 250 60 500 -14 750 Диетолог 77 625 60 078 -17 547 Гематолог 75 000 50 909 -24 091 Врач скорой помощи 110 000 70 000 -40 000

Самые востребованные

Сегодня самый востребованный врач в России – терапевт, к этой специализации относятся 12% от всех вакансий врачей на конец февраля. На втором месте – педиатры и стоматологи (по 8%), на третьем – неврологи и хирурги (по 6%). Реже всего работодатели ищут кардиохирургов и эмбриологов – в обоих случаях за последний месяц было открыто менее десяти вакансий.

Топ-10 наиболее востребованных у работодателей врачебных специальностей (доля от общего кол-ва вакансий врачей в России), февраль 2023: