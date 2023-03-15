Кому из врачей предлагают самую высокую зарплату?
Дефицит медиков остаётся одной из наиболее острых проблем в области здравоохранения: на одну вакансию в сфере «Медицина, фармацевтика» в стране приходится всего 1,1 резюме, а на одну вакансию врача – 0,6 резюме. Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала вакансии и резюме врачей и выяснила, каких именно узких специалистов больше всего не хватает, а также кому из них работодатели предлагают наиболее высокую заработную плату.
Самые дефицитные
Рейтинг самых дефицитных врачебных специальностей возглавили гериатры и геронтологи – на одну такую вакансию в России приходится всего 0,1 резюме. Немногим лучше ситуация с аллергологами, иммунологами, неонатологами, отоларингологами, фтизиатрами, офтальмологами, ревматологами, неврологами и инфекционистами – в случае с ними на одну вакансию приходится 0,2 резюме.
В целом из 60 врачебных специализаций, попавших в анализ, в 43 количество вакансий превышает количество резюме. Нормальный уровень конкуренции за рабочие места наблюдается только среди челюстно-лицевых хирургов – 6,6 резюме на вакансию. Повышенная конкуренция выявлена среди логопедов – 14,5 резюме на вакансию.
Топ-20 самых дефицитных специализаций среди врачей (число резюме на вакансию), 2023 год:
|
Гериатр, геронтолог
|
0,1
|
Аллерголог
|
0,2
|
Иммунолог
|
0,2
|
Неонатолог
|
0,2
|
Отоларинголог
|
0,2
|
Фтизиатр
|
0,2
|
Офтальмолог
|
0,2
|
Ревматолог
|
0,2
|
Невролог
|
0,2
|
Инфекционист
|
0,2
|
Трансфузиолог
|
0,3
|
Педиатр
|
0,3
|
Онколог
|
0,3
|
Пульмонолог
|
0,3
|
Анестезиолог
|
0,3
|
Реаниматолог
|
0,3
|
Врач функциональной диагностики
|
0,3
|
Эндоскопист
|
0,3
|
Врач ультразвуковой диагностики (УЗИ)
|
0,3
|
Травматолог
|
0,3
Показательно, что сегодня ни один регион страны не может похвастать нормальным уровнем конкуренции за вакансии врачей – везде зафиксирован дефицит кадров. В целом по России наиболее острая нехватка наблюдается в Еврейской АО, Курганской области, Чукотском АО, Псковской области и в Республике Алтай – в этих регионах на одну вакансию врача приходится менее одного резюме. Лучше всего дела обстоят в Москве (2,1 резюме на вакансию) и Санкт-Петербурге (1,2) – это единственные субъекты, где количество резюме врачей хотя бы немного превышает количество вакансий. При этом ни в одном регионе СЗФО кроме Петербурга на одну вакансию врача не откликается более 1 кандидата (наглядно на диаграмме).
Самые высокооплачиваемые
Самыми «дорогими» врачами (по данным июль 2022-февраль 2023) стали имплантологи в стоматологии: в среднем работодатели предлагают им 171068 рублей, причём за последние полгода показатель вырос на 13187 рублей (со 157881 рубль). На втором месте – флебологи (132083 рубля), на третьем – травматологи (110000). Самую скромную зарплату предлагают профпатологам (50950), гематологам (50909) и трансфузиологам (50000 рублей).
Топ-20 самых высокооплачиваемых врачебных специальностей (средняя предлагаемая зарплата в вакансиях, руб.), 2023 год:
|
Имплантолог
|
171 068
|
Флеболог
|
132 083
|
Травматолог
|
110 000
|
Пародонтолог
|
100 000
|
Реаниматолог
|
97 071
|
Генетик
|
90 000
|
Дерматолог
|
89 667
|
Стоматолог
|
88 080
|
Ортопед
|
81 515
|
Отоларинголог
|
80 000
|
Реабилитолог
|
80 000
|
Врач функциональной диагностики
|
74 182
|
Анестезиолог
|
73 949
|
Гастроэнтеролог
|
70 009
|
Пластический хирург
|
70 000
|
Врач скорой помощи
|
70 000
|
Офтальмолог
|
69942
|
Онколог
|
65 888
|
Врач ультразвуковой диагностики (УЗИ)
|
65 288
|
Проктолог
|
65 000
Наиболее заметный рост предлагаемых зарплат за последнее полугодие произошел в вакансиях генетиков: сразу на 40000 рублей (с 50000 до 90000 рублей). Также яркую динамику продемонстрировали травматологи (с 90000 до 110000 рублей) и отоларингологи (с 60000 до 80000 рублей.).
Топ-10 врачебных специальностей с самым заметным ростом предлагаемых зарплат, руб.:
|
Специализация
|
Средние предлагаемые зарплаты, руб.
|
янв.22-июн.22
|
июл.22-фев.23
|
Разница
|
Генетик
|
50 000
|
90 000
|
40 000
|
Травматолог
|
90 000
|
110 000
|
20 000
|
Отоларинголог
|
60 000
|
80 000
|
20 000
|
Дерматолог
|
70 000
|
89 667
|
19 667
|
Врач функциональной диагностики
|
56 630
|
74 182
|
17 552
|
Офтальмолог
|
55170
|
69942
|
14 772
|
Гастроэнтеролог
|
56 374
|
70 009
|
13 636
|
Имплантолог
|
157 881
|
171 068
|
13 187
|
Гериатр, геронтолог
|
49 063
|
60 196
|
11 134
|
Инфекционист
|
49 956
|
60 000
|
10 044
Есть и такие врачебные специальности, где предлагаемая зарплата снизилась. Самое серьёзное падение произошло в вакансиях врачей скорой помощи – за последнее полугодие среднее предложение сократилось на 40000 рублей, со 110000 до 70000 рублей.
Топ-10 врачебных специальностей с самым заметным падением предлагаемых зарплат, руб.:
|
Специализация
|
Средние предлагаемые зарплаты, руб.
|
янв.22-июн.22
|
июл.22-фев.23
|
Разница
|
Педиатр
|
57 865
|
57 141
|
-725
|
Реабилитолог
|
85 000
|
80 000
|
-5 000
|
Врач ультразвуковой диагностики (УЗИ)
|
74 960
|
65 288
|
-9 672
|
Проктолог
|
76 250
|
65 000
|
-11 250
|
Эпидемиолог
|
65 724
|
52 492
|
-13 232
|
Аллерголог
|
77 738
|
63 900
|
-13 838
|
Нефролог
|
75 250
|
60 500
|
-14 750
|
Диетолог
|
77 625
|
60 078
|
-17 547
|
Гематолог
|
75 000
|
50 909
|
-24 091
|
Врач скорой помощи
|
110 000
|
70 000
|
-40 000
Самые востребованные
Сегодня самый востребованный врач в России – терапевт, к этой специализации относятся 12% от всех вакансий врачей на конец февраля. На втором месте – педиатры и стоматологи (по 8%), на третьем – неврологи и хирурги (по 6%). Реже всего работодатели ищут кардиохирургов и эмбриологов – в обоих случаях за последний месяц было открыто менее десяти вакансий.
Топ-10 наиболее востребованных у работодателей врачебных специальностей (доля от общего кол-ва вакансий врачей в России), февраль 2023:
|
Терапевт
|
11,9%
|
Педиатр
|
8,0%
|
Стоматолог
|
7,7%
|
Невролог
|
6,4%
|
Хирург
|
5,5%
|
Анестезиолог
|
5,1%
|
Реаниматолог
|
5,0%
|
Гинеколог
|
4,5%
|
Офтальмолог
|
4,3%
|
Ортопед
|
3,8%