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Мурманская область. Арктика (16+)15.03.23 12:00

Кому из врачей предлагают самую высокую зарплату?

Дефицит медиков остаётся одной из наиболее острых проблем в области здравоохранения: на одну вакансию в сфере «Медицина, фармацевтика» в стране приходится всего 1,1 резюме, а на одну вакансию врача – 0,6 резюме.

Дефицит медиков остаётся одной из наиболее острых проблем в области здравоохранения: на одну вакансию в сфере «Медицина, фармацевтика» в стране приходится всего 1,1 резюме, а на одну вакансию врача – 0,6 резюме. Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала вакансии и резюме врачей и выяснила, каких именно узких специалистов больше всего не хватает, а также кому из них работодатели предлагают наиболее высокую заработную плату.

Самые дефицитные

Рейтинг самых дефицитных врачебных специальностей возглавили гериатры и геронтологи – на одну такую вакансию в России приходится всего 0,1 резюме. Немногим лучше ситуация с аллергологами, иммунологами, неонатологами, отоларингологами, фтизиатрами, офтальмологами, ревматологами, неврологами и инфекционистами – в случае с ними на одну вакансию приходится 0,2 резюме.

В целом из 60 врачебных специализаций, попавших в анализ, в 43 количество вакансий превышает количество резюме. Нормальный уровень конкуренции за рабочие места наблюдается только среди челюстно-лицевых хирургов – 6,6 резюме на вакансию. Повышенная конкуренция выявлена среди логопедов – 14,5 резюме на вакансию.

Топ-20 самых дефицитных специализаций среди врачей (число резюме на вакансию), 2023 год:

Гериатр, геронтолог

0,1

Аллерголог

0,2

Иммунолог

0,2

Неонатолог

0,2

Отоларинголог

0,2

Фтизиатр

0,2

Офтальмолог

0,2

Ревматолог

0,2

Невролог

0,2

Инфекционист

0,2

Трансфузиолог

0,3

Педиатр

0,3

Онколог

0,3

Пульмонолог

0,3

Анестезиолог

0,3

Реаниматолог

0,3

Врач функциональной диагностики

0,3

Эндоскопист

0,3

Врач ультразвуковой диагностики (УЗИ)

0,3

Травматолог

0,3

 

Показательно, что сегодня ни один регион страны не может похвастать нормальным уровнем конкуренции за вакансии врачей – везде зафиксирован дефицит кадров. В целом по России наиболее острая нехватка наблюдается в Еврейской АО, Курганской области, Чукотском АО, Псковской области и в Республике Алтай – в этих регионах на одну вакансию врача приходится менее одного резюме. Лучше всего дела обстоят в Москве (2,1 резюме на вакансию) и Санкт-Петербурге (1,2) – это единственные субъекты, где количество резюме врачей хотя бы немного превышает количество вакансий. При этом ни в одном регионе СЗФО кроме Петербурга на одну вакансию врача не откликается более 1 кандидата (наглядно на диаграмме).

Самые высокооплачиваемые

Самыми «дорогими» врачами (по данным июль 2022-февраль 2023) стали имплантологи в стоматологии: в среднем работодатели предлагают им 171068 рублей, причём за последние полгода показатель вырос на 13187 рублей (со 157881 рубль). На втором месте – флебологи (132083 рубля), на третьем – травматологи (110000). Самую скромную зарплату предлагают профпатологам (50950), гематологам (50909) и трансфузиологам (50000 рублей).

Топ-20 самых высокооплачиваемых врачебных специальностей (средняя предлагаемая зарплата в вакансиях, руб.), 2023 год:

Имплантолог

171 068

Флеболог

132 083

Травматолог

110 000

Пародонтолог

100 000

Реаниматолог

97 071

Генетик

90 000

Дерматолог

89 667

Стоматолог

88 080

Ортопед

81 515

Отоларинголог

80 000

Реабилитолог

80 000

Врач функциональной диагностики

74 182

Анестезиолог

73 949

Гастроэнтеролог

70 009

Пластический хирург

70 000

Врач скорой помощи

70 000

Офтальмолог

69942

Онколог

65 888

Врач ультразвуковой диагностики (УЗИ)

65 288

Проктолог

65 000

 

Наиболее заметный рост предлагаемых зарплат за последнее полугодие произошел в вакансиях генетиков: сразу на 40000 рублей (с 50000 до 90000 рублей). Также яркую динамику продемонстрировали травматологи (с 90000 до 110000 рублей) и отоларингологи (с 60000 до 80000 рублей.).

Топ-10 врачебных специальностей с самым заметным ростом предлагаемых зарплат, руб.:

Специализация

Средние предлагаемые зарплаты, руб.

янв.22-июн.22

июл.22-фев.23

Разница

Генетик

50 000

90 000

40 000

Травматолог

90 000

110 000

20 000

Отоларинголог

60 000

80 000

20 000

Дерматолог

70 000

89 667

19 667

Врач функциональной диагностики

56 630

74 182

17 552

Офтальмолог

55170

69942

14 772

Гастроэнтеролог

56 374

70 009

13 636

Имплантолог

157 881

171 068

13 187

Гериатр, геронтолог

49 063

60 196

11 134

Инфекционист

49 956

60 000

10 044

 

Есть и такие врачебные специальности, где предлагаемая зарплата снизилась. Самое серьёзное падение произошло в вакансиях врачей скорой помощи – за последнее полугодие среднее предложение сократилось на 40000 рублей, со 110000 до 70000 рублей.

Топ-10 врачебных специальностей с самым заметным падением предлагаемых зарплат, руб.:

Специализация

Средние предлагаемые зарплаты, руб.

янв.22-июн.22

июл.22-фев.23

Разница

Педиатр

57 865

57 141

-725

Реабилитолог

85 000

80 000

-5 000

Врач ультразвуковой диагностики (УЗИ)

74 960

65 288

-9 672

Проктолог

76 250

65 000

-11 250

Эпидемиолог

65 724

52 492

-13 232

Аллерголог

77 738

63 900

-13 838

Нефролог

75 250

60 500

-14 750

Диетолог

77 625

60 078

-17 547

Гематолог

75 000

50 909

-24 091

Врач скорой помощи

110 000

70 000

-40 000

 

Самые востребованные

Сегодня самый востребованный врач в России – терапевт, к этой специализации относятся 12% от всех вакансий врачей на конец февраля. На втором месте – педиатры и стоматологи (по 8%), на третьем – неврологи и хирурги (по 6%). Реже всего работодатели ищут кардиохирургов и эмбриологов – в обоих случаях за последний месяц было открыто менее десяти вакансий.

Топ-10 наиболее востребованных у работодателей врачебных специальностей (доля от общего кол-ва вакансий врачей в России), февраль 2023:

Терапевт

11,9%

Педиатр

8,0%

Стоматолог

7,7%

Невролог

6,4%

Хирург

5,5%

Анестезиолог

5,1%

Реаниматолог

5,0%

Гинеколог

4,5%

Офтальмолог

4,3%

Ортопед

3,8%

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