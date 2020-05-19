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Мурманская область. Арктика (16+)19.05.20 10:00

Кому коронавирус, а кому коньяк с шоколадом

Сотрудники Росгвардии продолжают бороться с любителями полакомиться на дармовщину. Так, в Мурманске на пульт оперативного дежурного областной Росгвардии поступил сигнал «Тревога» с охраняемого объекта – гипермаркета, расположенного в Октябрьском районе.

К прибывшим в магазин росгвардейцам обратилась администратор гипермаркета, которая рассказала, что службой контроля в зале со спиртными напитками был замечен молодой человек, который спрятал под курткой две бутылки коньяка. Юноша попытался выбежать из торгового зала, не заплатив за товар. Силовики задержали правонарушителя и доставили в отдел полиции, при проверке его по базам данных было установлено, что несовершеннолетний мурманчанин уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 158.1 УК РФ «Кража».

А во втором случае, который тоже произошёл в гипермаркете Октябрьского округа областного центра,  наряд задержал великовозрастного любителя сладкого.

Прибыв по адресу вызова, росгвардейцы выяснили у сотрудника магазина, что в торговом зале один из посетителей попытался совершить кражу. Злоумышленник взял с прилавка 18 плиток шоколада на сумму более 1000 рублей и, положив их во внутренние карманы куртки, попытался пройти мимо кассы без оплаты. На выходе из магазина он был остановлен сотрудниками службы контроля. Росгвардейцы задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в отношении 41-летнего мужчины составлен протокол об административном правонарушении.

 

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