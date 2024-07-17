Кому нужны топ-менеджеры? Эксперты hh.ru выяснили реальную потребность мурманских компаний в управленцах«Горячая линия» Фонда «Защитники Отечества» приняла почти 110 тысяч звонков
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Мурманская область. Арктика (16+)17.07.24 12:00

Кому нужны топ-менеджеры? Эксперты hh.ru выяснили реальную потребность мурманских компаний в управленцах

На фоне недавних сообщений Минтруда о том, что начальники скоро будут не нужны рынку труда, эксперты hh.ru проанализировали ситуацию в северном регионе и выяснили, насколько реально востребованы топ-менеджеры и управленцы разных уровней в местных компаниях, как часто их приглашают на работу, сколько готовы платить, а также как скоро руководители действительно станут не нужны компаниям.

За последний месяц работодатели Мурманской области разместили на hh.ru на 30% больше вакансий для управленцев, чем в прошлом году. Таким образом, пока что падение спроса на топ-менеджеров на региональном рынке труда не произошло. 

При этом соискательская активность тоже не самая низкая: около 7 сотен резюме за последний месяц было обновлено, что на 17% больше прошлогодней активности соискателей. Таким образом, уровень конкуренции за рабочие места среди топов Мурманской области сейчас достиг 16 соискателей на одно место.

Год к году подросла и предлагаемая зарплата в вакансиях для начальников: +35 тысяч - до 123 тысяч рублей. Соискательские аппетиты тоже выросли до 131 тысячи (+25 тысяч за год). В разрезе отраслей наибольшие зарплаты топам в Мурманской области предлагают компании из розницы (более 580 тысяч рублей), сферы автобизнеса (более 250 тысяч) и ИТ-сектора (более 250 тысяч).

«С одной стороны, линейные руководители и в том-числе управленцы разного рода – это костяк бизнеса. Именно через них осуществляются ключевые задачи на стыке стратегических целей бизнеса и рабочей настройки коллективов. Но правда и в том, что в компании может быть разбухшая орг. структура, дублирующие функции, «историческое» наследие старых проектов. Тогда часть линейного менеджмента действительно может быть излишней. Для сохранения карьеры линейным руководителям важно не отставать в развитии от компании, стараться объективно оценивать свою ценность для бизнеса, быть проактивным и готовым развиваться не только вертикально (есть горизонтальные и экспертные карьерные треки», отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

Топ отраслей, компании из которых предлагают одну из самых высоких зарплат в вакансиях для топ-менеджеров, Мурманская область, лето 2024: 

Профотрасль

Предлагаемая зарплата, руб.

Розничная торговля

580 000 ₽

Автомобильный бизнес

250 000 ₽

Информационные технологии, системная интеграция, интернет

250 000 ₽

Химическое производство, удобрения

200 000 ₽

Добывающая отрасль

200 000 ₽

Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие

150 000 ₽

Телекоммуникации, связь

150 000 ₽

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