Кому понадобился мангал в форме копии атомного ледокола «Ленин»?

В центре трудовой адаптации осуждённых мурмашинской ИК-18 закончили работу над необычным и очень интересным заказом. Территорию исправительного учреждения покинул ледокол «Ленин» - вернее его миниатюрная, в сравнении с реальными размерами судна, копия. Правда, предназначение у него несколько иное. Уникальная копия ледокола является не чем иным, как оригинальным мангалом.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, необычный заказ поступил от частного лица. Несколько осуждённых – мастеров по металлу, трудились два месяца, создавая из давальческого сырья этот небольшой производственный шедевр. Для достижения в деталях максимальной точности мастера предварительно изучили многочисленные фото и видеоматериалы первого в мире атомного ледокола «Ленин».

По словам начальника отдела трудовой адаптации осуждённых УФСИН России по Мурманской области Сергея Стрельчени, на производственных мощностях колоний могут быть изготовлены и выполняются изделия из дерева и металла различной сложности как по имеющемуся каталогу, так и по индивидуальному эскизу заказчика.

За последние годы на производстве колоний выполнили немало заказов на оригинальные мангалы в виде ретроавтомобилей, животных, сказочных персонажей, но вот в виде ледокола «Ленин» делали впервые. И получилось качественно и красиво. Результатом остались довольны все: и заказчики, и мастера.

Подробно о производственных возможностях учреждений региональной уголовно-исполнительной системы можно ознакомиться на официальном сайте УФСИН в разделе «Производственная деятельность».