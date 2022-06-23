Кому повезло? В отдельных муниципальных образованиях не вырастут тарифы за определенные виды коммунальных услуг

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в отдельных муниципальных образованиях Мурманской области с 1 июля 2022 года не вырастут тарифы за определенные виды коммунальных услуг. За тепловую энергию не будет увеличен тариф, если он уже превышает среднерегиональный. Не увеличится тариф за водоснабжение и водоотведение в населенных пунктах и городах, где плата составляет более 47 рублей за кубометр. На 5% повышен тариф за электроэнергию, но при этом останется одним из самых низких в стране. Плата за накопление ТКО вырастет примерно на 6 рублей за каждого человека. Розничные цены на сжиженный газ увеличатся в пределах инфляции.

Тарифы на тепловую энергию в тех муниципальных образованиях, где уже на сегодняшний день превышают среднерегиональный показатель в размере 3589,02 руб./Гкал, с 1 июля не вырастут. Это коснется населенных пунктов 9 муниципальных образований: г. Кировск (ПАО «ТГК-1»), н.п. Высокий (АО «МЭС»), г.п. Кандалакша (АО «МЭС), г.п. Зеленоборский (АО «МЭС», МУП ЖКХ «Вымпел»), Ковдорский муниципальный округ (АО «МЭС», МУП «Ена»), г.п. Верхнетуломский (АО «МЭС»), г.п. Мурмаши (АО «МЭС»), г.п. Молочный (АО «МЭС»), с.п. Ловозеро (АО «МЭС»).

В остальных муниципальных образованиях рост тарифов для населения на тепловую энергию будет увеличен от 1% до 8%. В денежном выражении эта сумма составит от +25 руб./Гкал до +188 руб./Гкал.

Тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения, в целях сдерживания совокупной платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, где превышают 47 руб./м3, с 1 июля останутся неизменными.

В 3 муниципальных образованиях: г.п. Зеленоборский (МУП ЖКХ «Вымпел), г.п. Кильдинстрой (МУП «Кильдинстрой) и н.п. Корзуново не изменятся тарифы на водоснабжение, а в городе Полярные Зори и селе Зареченск – на водоотведение.

В остальных муниципальных образованиях рост тарифов для населения на водоснабжение и водоотведение составит от 1% до 16%. В денежном выражении эта сумма составит от 50 копеек до 5 рублей за кубометр.

Как отмечает региональный комитет по тарифному регулированию, средний тариф на водоснабжение в Мурманской области останется одним из самых низких в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

Тарифы на электрическую энергию ежегодно устанавливаются в рамках индексов, утверждаемых ФАС России. Для населения Мурманской области тарифы вырастут на 5%, при этом останутся одними из минимальных по РФ, самыми низкими в СЗФО.

С 1 июля:

- для домов с газовыми плитами тариф вырастет на 15 копеек и составит 3,12 руб./кВтч;

- для домов с электроплитами и для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, плата вырастет на 11 копеек и составит 2,308 руб./кВтч.

Единый тариф на обращение с ТКО для регионального оператора АО «Ситиматик» устанавливается для всей области и увеличится с 1 июля в пределах инфляции. С учетом установленного Правительством Мурманской области норматива накопления ТКО для населения, плата вырастет на 5,73 рубля и составит 144,17 руля. с человека в месяц.

Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд АО «Мурманоблгаз» и ООО «Горгаз» увеличатся с 1 июля в пределах инфляции и составят 75 руб./кг.

Производство и реализация коммунальных ресурсов – беспрерывный процесс, требующий материальных и трудовых затрат. Рост расходов на топливо, электроэнергию, химреагенты, материалы и приводит к увеличению тарифов.

В то же время тарифы для населения являются льготными и гораздо ниже реальных затрат, так называемого экономически обоснованного тарифа. Значительную долю расходов ресурсоснабжающим организациям возмещает областной бюджет. Отметим, что в связи с ростом стоимости топлива областные субсидии выросли с 5 до 10 млрд рублей.

Государственный контроль по вопросам соблюдения порядка расчета и внесения платы за коммунальные услуги в регионе возложен на министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области.

Для удобства граждан на официальном сайте регионального комитета по тарифному регулированию размещен «Калькулятор коммунальных платежей», позволяющий обеспечить онлайн-проверку соответствия роста размера платы за коммунальные услуги установленному предельному индексу его изменения для Мурманской области.

Кроме того, консультацию по теме тарифов на коммунальные ресурсы можно получить по телефонам профильного ведомства: (8152) 48-78-15, 48-78-14, а также по электронной почте: utr@gov-murman.ru.