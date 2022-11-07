Кому предлагают переезжать работодатели Мурманской области

Аналитики hh.ru изучили рынок труда Мурманской области и выяснили, в каких сферах чаще всего открывают вакансии с возможностью переезда, какую зарплату обещают.

На данный момент в Мурманской области открыто более 360 вакансий с возможностью переезда, что в 2,2 раза больше показателей прошлого года.

Чаще всего работодатели размещают вакансии с возможностью переезда в сфере продаж (69% вакансий от общего числа), для начинающих специалистов и студентов (64% вакансий), в строительной сфере (13%), в производственной сфере (10%), в сфере «Рабочий персонал» (9%), в медицинской сфере (4%), а также в сфере транспорта (3% вакансий).

Средняя предлагаемая зарплата в Мурманской области в вакансиях с возможностью переезда составляет 42000₽, что на 28000₽ меньше, чем ожидают соискатели.

Среди условий работодатели предлагают компенсацию оплаты стоимости переезда работника и членов семьи, предоставление квартиры, полный социальный пакет, компенсацию питания, оплату мобильной связи, в некоторых вакансиях работодатели указывают, что предоставляют места в детских дошкольных учреждениях.

Вакансии с возможностью переезда, Мурманская область: