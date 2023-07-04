Кому предлагают самые большие зарплаты в Мурманской области?

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала более 5000 вакансий, открытых сейчас в регионе, и выяснила, кому предлагают самую высокую заработную плату.

Сегодня в Мурманской области открыто более 8 тысяч вакансий, 14% из них предлагают зарплату от 120 тысяч рублей. При этом средний диапазон предлагаемых зарплат по региону, по данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах», составляет от 45900 до 92000 рублей. Зарплату от 120 тысяч рублей в области чаще всего предлагают компании из отрасли строительства и недвижимости (4% вакансий), продаж (4%), рабочего персонала (4%), транспорта и логистики (3%), а также производства и сельского хозяйства (2%).

«Среди специалистов, которым работодатели чаще всего готовы платить больше 100 тысяч рублей, можно выделить менеджеров по продажам и работе с клиентами (9% вакансий), а также водителей (8%), машинистов (7%), прорабов и сварщиков (по 4% на каждую). Такая сегментация объясняется довольно просто: рабочий и производственный персонал сегодня находится в дефиците, таких специалистов на рынке критически мало, а вот спрос со стороны работодателей большой. В итоге компании вступают в настоящую зарплатную гонку, чтобы привлечь профессионалов», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Топ актуальных вакансий с высокой зарплатой в Мурманской области:

Менеджер по закупкам оборудования, от 100 000₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/76971468; Ведущий инженер по техническому надзору, от 100 000 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/82736673; Региональный управляющий, от 100 000₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/79588769; Электрогазосварщик, до 170 000₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/82058551; Водитель категории Е, до 150 000₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/79047430; Токарь 5 разряда, от 170 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/82641687; Менеджер по продажам строящейся недвижимости, от 85 000 до 150 000₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/81673482; Руководитель дилерского центра, от 150 000₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/81427908; Машинист буровой установки СБШ, до 262 000₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/82307295;

10. Программист 1С в проектную команду, до 150 000₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/82094806.