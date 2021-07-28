Кому предлагают самые высокие зарплаты в Мурманской области по итогам июля
Как сообщает пресс-служба hh.ru СЗФО, медианная* предлагаемая зарплата в Мурманской области в вакансиях работодателей по итогам июля составляет 47923 рубля, при этом на данный момент соискатели могут найти и более высокооплачиваемые варианты. Так, за июль в Мурманской области появилось почти 200 вакансий с зарплатой от 130 тысяч до 230 тысяч рублей.
Большая доля «дорогих» вакансий сосредоточена в сфере строительства (28% от всех высокооплачиваемых вакансий за месяц), на втором месте - сфера медицины (17%), на третьем месте – сфера рабочего персонала и транспорта (по 15% в каждой области). Также можно найти «дорогие» вакансии в сфере производства и продаж.
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Вакансия
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Зарплата
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Требования
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Обязанности
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Электрогазосварщик МПГ (ученик)
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от 120 000 руб. на руки
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Профессиональное образование по профессии соответствующей направленности (профилю) по сварочному производству, удостоверение, диплом сварщика не ниже 4 разряда.
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Ручная дуговая сварка сложных аппаратов, узлов, конструкций.
Ручная дуговая сварка сложных строительных конструкций, работающих в сложных условиях.
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Проходчик (подземный) 5 и 6 разряда
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от 330 000 руб. на руки
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Опыт работы от 2-х лет, способы возведения полимерного экрана при проходке вертикальных стволов
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Выполнение комплексных работ по проходке горизонтальных, вертикальных и наклонных работ.
Осуществлять бурение скважин всеми типами перфораторов и самоходных буровых установок
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Стоматолог-Универсал (г. Мурманск/г. Сургут)
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от 250 000 до 500 000 руб. на руки
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Наличие документов, подтверждающих квалификацию: диплом «стоматология терапевтическая», владение новейшими методиками лечения и диагностики, опыт от 5 лет.
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Терапевтический прием пациентов в полном объеме: консультация, диагностика и лечение.
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от 150 000 до 400 000 руб. на руки
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Стаж работы на подобных судах
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Согласно должностной инструкции и правилам внутреннего трудового распорядка.
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от 150 000 до 400 000 руб. на руки
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Стаж работы на подобных судах
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Согласно должностной инструкции и правилам внутреннего трудового распорядка
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от 200 000 руб. на руки
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Опыт работы в должности СПКМ на крупных судах. Опыт работы на ледоколах приветствуется
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Согласно должностной инструкции, СУБиК
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до 3 500 USD до вычета налогов
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Знание Java, Collections, Streams
Spring / Hibernate, MySQL или другие базы данных, разговорный английский язык.
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Команда использует актуальный стэк облачных технологий и современные подходы к разработке: Agile и Infrastructure as code.
* - медианная зарплата отражает сумму оплаты труда, которую указывают в вакансиях для всей аудитории соискателей.