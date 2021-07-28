Кому предлагают самые высокие зарплаты в Мурманской области по итогам июляМурманская область заняла 6 место в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ
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Мурманская область. Арктика (16+)28.07.21 17:30

Кому предлагают самые высокие зарплаты в Мурманской области по итогам июля

Как сообщает пресс-служба hh.ru СЗФО, медианная* предлагаемая зарплата в Мурманской области в вакансиях работодателей по итогам июля составляет 47923 рубля, при этом на данный момент соискатели могут найти и более высокооплачиваемые варианты. Так, за июль в Мурманской области появилось почти 200 вакансий с зарплатой от 130 тысяч до 230 тысяч рублей.

Большая доля «дорогих» вакансий сосредоточена в сфере строительства (28% от всех высокооплачиваемых вакансий за месяц), на втором месте - сфера медицины (17%), на третьем месте – сфера рабочего персонала и транспорта (по 15% в каждой области). Также можно найти «дорогие» вакансии в сфере производства и продаж.

Вакансия

Зарплата

Требования

Обязанности

Электрогазосварщик МПГ (ученик)

 

от 120 000 руб. на руки

Профессиональное образование по профессии соответствующей направленности (профилю) по сварочному производству, удостоверение, диплом сварщика не ниже 4 разряда.

Ручная дуговая сварка сложных аппаратов, узлов, конструкций.

Ручная дуговая сварка сложных строительных конструкций, работающих в сложных условиях.

Проходчик (подземный) 5 и 6 разряда

 

от 330 000 руб. на руки

Опыт работы от 2-х лет, способы возведения полимерного экрана при проходке вертикальных стволов

Выполнение комплексных работ по проходке горизонтальных, вертикальных и наклонных работ.

Осуществлять бурение скважин всеми типами перфораторов и самоходных буровых установок

Стоматолог-Универсал (г. Мурманск/г. Сургут)

 

от 250 000 до 500 000 руб. на руки

Наличие документов, подтверждающих квалификацию: диплом «стоматология терапевтическая», владение новейшими методиками лечения и диагностики, опыт от 5 лет.

Терапевтический прием пациентов в полном объеме: консультация, диагностика и лечение.

Судовой механик

 

от 150 000 до 400 000 руб. на руки

Стаж работы на подобных судах

Согласно должностной инструкции и правилам внутреннего трудового распорядка.

Капитан рыболовного судна

 

от 150 000 до 400 000 руб. на руки

Стаж работы на подобных судах

Согласно должностной инструкции и правилам внутреннего трудового распорядка

Старший помощник капитана

 

от 200 000 руб. на руки

Опыт работы в должности СПКМ на крупных судах. Опыт работы на ледоколах приветствуется

Согласно должностной инструкции, СУБиК

Java Web Developer (remote)

 

до 3 500 USD до вычета налогов

Знание Java, Collections, Streams

Spring / Hibernate, MySQL или другие базы данных, разговорный английский язык.

Команда использует актуальный стэк облачных технологий и современные подходы к разработке: Agile и Infrastructure as code.

 

* - медианная зарплата отражает сумму оплаты труда, которую указывают в вакансиях для всей аудитории соискателей.

 

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