Кому предлагают самые высокие зарплаты в Мурманской области по итогам июля

Как сообщает пресс-служба hh.ru СЗФО, медианная* предлагаемая зарплата в Мурманской области в вакансиях работодателей по итогам июля составляет 47923 рубля, при этом на данный момент соискатели могут найти и более высокооплачиваемые варианты. Так, за июль в Мурманской области появилось почти 200 вакансий с зарплатой от 130 тысяч до 230 тысяч рублей.

Большая доля «дорогих» вакансий сосредоточена в сфере строительства (28% от всех высокооплачиваемых вакансий за месяц), на втором месте - сфера медицины (17%), на третьем месте – сфера рабочего персонала и транспорта (по 15% в каждой области). Также можно найти «дорогие» вакансии в сфере производства и продаж.

Вакансия Зарплата Требования Обязанности Электрогазосварщик МПГ (ученик) от 120 000 руб. на руки Профессиональное образование по профессии соответствующей направленности (профилю) по сварочному производству, удостоверение, диплом сварщика не ниже 4 разряда. Ручная дуговая сварка сложных аппаратов, узлов, конструкций. Ручная дуговая сварка сложных строительных конструкций, работающих в сложных условиях. Проходчик (подземный) 5 и 6 разряда от 330 000 руб. на руки Опыт работы от 2-х лет, способы возведения полимерного экрана при проходке вертикальных стволов Выполнение комплексных работ по проходке горизонтальных, вертикальных и наклонных работ. Осуществлять бурение скважин всеми типами перфораторов и самоходных буровых установок Стоматолог-Универсал (г. Мурманск/г. Сургут) от 250 000 до 500 000 руб. на руки Наличие документов, подтверждающих квалификацию: диплом «стоматология терапевтическая», владение новейшими методиками лечения и диагностики, опыт от 5 лет. Терапевтический прием пациентов в полном объеме: консультация, диагностика и лечение. Судовой механик от 150 000 до 400 000 руб. на руки Стаж работы на подобных судах Согласно должностной инструкции и правилам внутреннего трудового распорядка. Капитан рыболовного судна от 150 000 до 400 000 руб. на руки Стаж работы на подобных судах Согласно должностной инструкции и правилам внутреннего трудового распорядка Старший помощник капитана от 200 000 руб. на руки Опыт работы в должности СПКМ на крупных судах. Опыт работы на ледоколах приветствуется Согласно должностной инструкции, СУБиК Java Web Developer (remote) до 3 500 USD до вычета налогов Знание Java, Collections, Streams Spring / Hibernate, MySQL или другие базы данных, разговорный английский язык. Команда использует актуальный стэк облачных технологий и современные подходы к разработке: Agile и Infrastructure as code.

* - медианная зарплата отражает сумму оплаты труда, которую указывают в вакансиях для всей аудитории соискателей.