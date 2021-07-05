Кому предлагают самые высокие зарплаты в Мурманской области по итогам июня

Медианная* предлагаемая зарплата в Мурманской области в вакансиях работодателей по итогам июня составляет 45000 рублей, при этом на данный момент соискатели могут найти и более высокооплачиваемые варианты, отмечают эксперты hh.ru. Так, за июнь в Мурманской области появилось более 70 вакансий с зарплатой от 165 тысяч рублей.

Большая доля «дорогих» вакансий сосредоточена в сфере транспорта и логистики (31% от всех высокооплачиваемых вакансий за месяц), на втором месте - сфера строительства и недвижимости (20%), на третьем месте - сфера продаж (15%). Также можно найти «дорогие» вакансии в сфере медицины и фармацевтики, производства, ИТ.

Старший механик на судне требуется Арктическому морскому пароходству, кандидату предлагают зарплату от 300 тысяч рублей на руки. Кандидат должен будет обеспечивать надежную работу, правильную эксплуатацию и обслуживание технических средств, а также вести документационный оборот.

Медицинская клиника ищет стоматолога и предлагает зарплату от 300 тысяч рублей на руки. В функции нового работника войдёт терапевтический приём пациентов, составление плана лечения, консультации, протезирование и работа с ассистентом в четыре руки.

Туристический комплекс ищет шеф-повара с зарплатой от 180 тысяч до 220 тысяч рублей на руки. Среди обязанностей будут: организация премиального обслуживания гостей, создание уникальных блюд в меню. Кандидату предлагают бесплатный проезд до места работы и обратно, а также проживание на территории комплекса.

ИТ-команда ищет FullstackHYPERLINK "https://spb.hh.ru/vacancy/44149869" Java-разработчика и предлагает зарплату от 172600 до 185 тысяч рублей на руки. Кандидату предлагают удаленную работу и гибкий график начала рабочего дня, а также всестороннюю поддержку в сфере саморазвития. В его обязанности войдет проектирование и разработка новых элементов приложения.

В компанию по изготовлению памятников ищут резчика по камню. Соискателям предлагают зарплату от 150 тысяч рублей на руки. Кандидату предстоит творческая и разнообразная работа: художественная, объёмная обработка камня, изображение скульптурных композиций различных форм.

Электрогазосварщику на полуавтомат мурманская компания предлагает зарплату от 150 тысяч рублей на руки за выполнение технических обязанностей: сварки крупнотоннажных металлоконструкций, соблюдения всех требований техники безопасности. Работнику предоставят компенсацию питания, жильё, переезд за счёт компании.

*- медианная зарплата отражает сумму оплаты труда, которую указывают в вакансиях для всей аудитории соискателей.