Кому проще всего найти работу в Мурманской области этой осенью

Сильнее всего на местном рынке труда из-за растущего вырос спрос на новые кадры в сфере науки и образования – в целом по этой сфере работодатели разместили более сотни вакансий, что на 77% больше, чем в прошлом году. Таким образом именно образовательная сфера стала лидером по числу новых рабочих мест по сравнению с осенью 2023.

Аналитики hh.ru подвели итоги рынку труда за месяц и выяснили, кому проще всего сейчас найти работу из-за высокого спроса у работодателей.

Данные показывают, что мурманские работодатели за месяц искали около 6 тысяч новых работников. В годовом выражении эта цифра больше на 10%, чем в начале осени 2023 года.

Сильнее всего на местном рынке труда из-за растущего вырос спрос на новые кадры в сфере науки и образования – в целом по этой сфере работодатели разместили более сотни вакансий, что на 77% больше, чем в прошлом году. Таким образом именно образовательная сфера стала лидером по числу новых рабочих мест по сравнению с осенью 2023.

На втором месте по росту востребованности в Мурманской области в начале осени оказались специалисты в сфере ритейла – спрос на них вырос на 30%. В последнее время местные работодатели искали более 1,2 тысячи новых специалистов розничной торговли.

Третье место по росту кадрового спроса занял обслуживающий персонал, потребность в котором выросла на 26%. Для обслуживающих кадров сейчас открыто более 600 новых рабочих мест.

Сфера административного персонала также требует новые рабочие руки: более 300 новых рабочих мест. Потребность в администраторах выросла в регионе на 19% (наглядно на диаграмме).