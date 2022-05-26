Кому работодатели Мурманской области готовы платить самую высокую зарплату – рейтинг мая

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Мурманской области и выяснили, специалистам из каких профессиональных сфер работодатели готовы платить самые высокие зарплаты.

На данный момент медианная предлагаемая зарплата в Мурманской области составляет почти 53 тысячи рублей. Это почти на 4000 рублей или 7% выше, чем в мае 2021. Таким образом, работодатели действительно стараются повышать медианную предлагаемую зарплату.

Между тем жителям Мурманской области в мае доступны порядка 300 высокооплачиваемых вакансий с зарплатой от 100 до 500 тысяч рублей. Анализ показывает, что наибольшая доля вакансий с высокой зарплатой содержится в работных предложениях для специалистов из сферы продаж, строительного сектора. Также достаточно много «дорогих» вакансий могут найти в Мурманской области специалисты сферы «Рабочий персонал».

Меньше всего высокооплачиваемых вакансий предлагается кандидатам из сферы закупок, юридической сферы, а также ресторанно-гостиничного бизнеса – единицы «дорогих» вакансий в мае.

Рейтинг вакансий с высокой зарплатой в мае, Мурманская область:

Стоматолог ортодонт, до 500 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/55362759;

Пилот вертолета, до 350 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/55206226;

Менеджер по продажам, от 300 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/36599419;

Диспетчер по нерудным материалам, от 120 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/55141189;

Капитан, до 230 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/55385955;

Фельдшер на судно, до 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54784950;

Промышленный альпинист, до 120 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/55332909;

Автослесарь, от 100 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/51882465;

Вахтенный помощник капитана, от 171 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/55383724;

Начальник службы информационных и сетевых технологий, от 110 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/55439576;

Старший мастер по ремонтам оборудования, до 120 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/55441699.

* - данные вакансий по состоянию на 24 мая 2022 года.