Кому в июне заплатят больше всего: топ вакансий с зарплатой до 500 тысяч рублей в Мурманской области

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Мурманской области и выяснили, работникам из каких профессиональных сфер компании Мурманской области готовы платить самые высокие зарплаты.

На данный момент медианная предлагаемая зарплата в Мурманской области составляет почти 52 тысячи рублей. В данном случае предлагаемая зарплата работодателями Мурманской области равна предлагаемой зарплате работодателями из других регионов России. Между тем мурманчанам в июне доступны порядка 430 высокооплачиваемых вакансий с зарплатой от 100 тысяч до 500 тысяч рублей и выше. По сравнению с майскими показателями число «дорогих» вакансий в области выросло на 82%.

Львиная доля вакансий с высокой зарплатой предлагается компаниями строительной отрасти (каждая пятая вакансия из числа высокооплачиваемых или 20% в июне). На втором месте по числу вакансий с высокой зарплатой – сфера «Логистика» (15% предложений о работе). На третьем месте – сфера «Автобизнес» (6%). Также можно найти хорошую зарплату в вакансиях ретейла и тяжелого машиностроения (по 4% в каждой сфере).

Меньше всего высокооплачиваемых вакансий предлагается компаниями из сферы образования, медицины, а также из сферы «Электроника».

Рейтинг вакансий с высокой зарплатой в июне, Мурманская область: