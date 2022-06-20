Кому в июне заплатят больше всего: топ вакансий с зарплатой до 500 тысяч рублей в Мурманской области
Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Мурманской области и выяснили, работникам из каких профессиональных сфер компании Мурманской области готовы платить самые высокие зарплаты.
На данный момент медианная предлагаемая зарплата в Мурманской области составляет почти 52 тысячи рублей. В данном случае предлагаемая зарплата работодателями Мурманской области равна предлагаемой зарплате работодателями из других регионов России. Между тем мурманчанам в июне доступны порядка 430 высокооплачиваемых вакансий с зарплатой от 100 тысяч до 500 тысяч рублей и выше. По сравнению с майскими показателями число «дорогих» вакансий в области выросло на 82%.
Львиная доля вакансий с высокой зарплатой предлагается компаниями строительной отрасти (каждая пятая вакансия из числа высокооплачиваемых или 20% в июне). На втором месте по числу вакансий с высокой зарплатой – сфера «Логистика» (15% предложений о работе). На третьем месте – сфера «Автобизнес» (6%). Также можно найти хорошую зарплату в вакансиях ретейла и тяжелого машиностроения (по 4% в каждой сфере).
Меньше всего высокооплачиваемых вакансий предлагается компаниями из сферы образования, медицины, а также из сферы «Электроника».
Рейтинг вакансий с высокой зарплатой в июне, Мурманская область:
- Стоматолог ортодонт, до 500 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/55362759;
- Middle PHP разработчик, до 253 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/66598586;
- Мастер добычи рыбопродукции, до 250 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/55863459;
- Управляющий сетью магазинов одежды, до 200 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/55552394;
- Директор птицефабрики, от 200 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/55851990;
- Врач-хирург, до 200 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/66804199;
- Заместитель технического директора-главного инженера, от 178 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/55518875.