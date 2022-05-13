Кому в Мурманской области найти работу проще всего, а кому придётся приложить больше усилий, чтобы обойти массу конкурентов

Начиная с февраля 2022 года уровень конкуренции за рабочие места в Мурманской области вырос на 2 пункта. Теперь на одну вакансию в среднем на рынке труда Мурманской области претендуют до 4 человек, хотя в начале года эта цифра составляла порядка 2 кандидатов.

Читайте в обзоре hh.ru: в каких профессиональных сферах уровень конкуренции за рабочие места вырос, а где наоборот найти работу проще всего.

Топ сфер с максимальной конкуренцией

- На данный момент больше всего соискателей на одно рабочее место находится в сфере «Высший менеджмент» – почти 7 претендентов на одну вакансию. Это выше нормы по рынку труда, которая составляет 5–6 резюме на одну вакансию.

На втором месте по росту конкуренции за рабочие места в Мурманской области – финансовая сфера. Сейчас здесь на одну вакансию претендуют до 5 человек. С начала года уровень конкуренции в этой профсфере вырос на 2 пункта. На третьем месте по сложности поиска работы из-за высокой конкуренции – сфера «Административный персонал». Сейчас здесь на одну вакансию в среднем откликаются до 5 человек, а в начале года было 2.

Отдельно отметим растущий уровень конкуренции среди начинающих специалистов и студентов. В данный момент наблюдается возрастание с 3 резюме на одну вакансию в феврале до 4 резюме в апреле. «Начинающие специалисты и студенты в целом всегда достаточно востребованы у работодателей. Но в силу специфики этой категории соискателей – они массово и одномоментно выпускаются из учебных заведений и их неопытности, данным кандидатам может быть сложнее быстро найти работу. А если выпускники вузов и начинающие специалисты будут пытаться трудоустроиться в традиционно высококонкурентных сферах (юридической, в сфере образования и науки, страховании, бухгалтерском деле и финансах) им может быть еще сложнее, так как придется бороться за рабочие места с опытными кандидатами, - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Топ сфер с минимальной конкуренцией

С другой стороны, в Мурманской области есть сферы, где найти работу всё ещё достаточно просто в силу низкой конкуренции среди кандидатов и высокой востребованности у работодателей. Так, представителям ИТ-сферы будут рады многие мурманские компании (более 100 новых вакансий для ИT-специалистов за месяц). При этом среди кандидатов данной сферы уровень конкуренции достаточно низкий – лишь 2 резюме на одну вакансию.

Аналогичная ситуация в сфере искусства – 2 кандидата на одно рабочее место. Достаточно востребованы у местных компаний специалисты транспортной сферы, но при этом среди кандидатов очень низкая конкуренция – лишь 2 резюме на рабочее место.

В сфере науки и образования на одну вакансию в среднем откликаются 2 кандидата. В производственной сфере Мурманской области спрос на новых работников крайне высокий, а уровень конкуренции при этом достаточно низкий и почти не вырос с начала года – на одно рабочее место претендуют порядка 2 человек (наглядно на диаграмме).