Кому в Мурманской области платят больше? Свежая зарплатная аналитика hh.ru

Медианная предлагаемая зарплата в Мурманской области в сентябре 2025 года составила 81,4 тысячи рублей. Это на 16% выше, чем год назад (в сентябре 2024 года — почти 70 тысяч рублей), и на 10% выше, чем в начале текущего года (в январе — 74,1 тысячи рублей).

Эксперты hh.ru выяснили, как изменилась ситуация с доходами жителей Мурманской области за последний год, в каких профессиональных сферах зарплаты растут активнее всего и как регион выглядит на фоне соседей по округу.

Где платят больше всего

Лидером по уровню дохода в регионе остаётся высший и средний менеджмент, где работодатели предлагают в среднем 147,6 тысячи рублей. На втором месте — сельское хозяйство с уровнем почти 117 тысяч рублей, далее следуют добыча сырья (113 тысяч рублей) и автомобильный бизнес (112,8 тысячи рублей). Пятёрку лидеров замыкает домашний и обслуживающий персонал, где средняя предлагаемая зарплата составляет 107 тысяч рублей.

Сильнее всего по сравнению с прошлым годом выросли доходы у топ-менеджеров — на 35,5 тысячи рублей. На втором месте по темпам роста — специалисты по медицине и фармацевтике, где средняя зарплата увеличилась на 22,9 тысячи рублей, до 94,1 тысячи рублей. Далее следуют административный персонал — рост на 21,8 тысячи рублей, до 103,9 тысячи рублей, и сфера финансов и бухгалтерии, где доход вырос на 18,7 тысячи рублей, до 80,6 тысячи рублей. Пятёрку лидеров по динамике замыкает сельское хозяйство с приростом 13,3 тысячи рублей.

На сколько выросли зарплатные предложения работодателей Мурманской области за год? Данные hh.ru:

Профессиональная область

2025

2024

Динамика за год, руб.

Высший и средний менеджмент

147 620

112 102

35 518

Сельское хозяйство

116 972

103 680

13 291

Добыча сырья

113 080

112 755

325

Автомобильный бизнес

112 760

101 371

11 389

Домашний, обслуживающий персонал

107 044

95 929

11 115

Рабочий персонал

104 958

99 823

5 135

Транспорт, логистика, перевозки

104 412

117 775

-13 363

Административный персонал

103 935

82 125

21 810

Строительство, недвижимость

102 167

100 000

2 167

Производство, сервисное обслуживание

101 416

95 191

6 225

Медицина, фармацевтика

94 073

71 141

22 932

Финансы, бухгалтерия

80 599

61 920

18 679

Информационные технологии

79 628

68 981

10 647

Безопасность

73 519

62 887

10 632

Продажи, обслуживание клиентов

71 229

61 579

9 650

Розничная торговля

66 355

59 809

6 546

Туризм, гостиницы, рестораны

63 067

55 616

7 451

Наука, образование

59 259

58 841

418

Весь рынок труда Мурманской области

81 417

69 970

11 447

 

Регион в контексте округа

Самые высокие зарплаты в Северо-Западном федеральном округе традиционно фиксируются в Ненецком автономном округе — 100,7 тысячи рублей. На втором месте — Мурманская область (81,4 тысячи рублей), далее следуют Ленинградская область (78,9 тысячи рублей) и Республика Коми (77,7 тысячи рублей). Замыкает пятёрку лидеров Архангельская область с показателем 69,7 тысячи рублей. Самые низкие зарплаты отмечены в Псковской области, где средний уровень дохода составляет 61,5 тысячи рублей (наглядно на диаграмме).

Таким образом, Мурманская область входит в число лидеров СЗФО по уровню доходов. Зарплаты здесь значительно выше, чем в большинстве регионов округа, что обусловлено развитой промышленностью, добывающим сектором и северными условиями труда.

-

