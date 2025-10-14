Кому в Мурманской области платят больше? Свежая зарплатная аналитика hh.ru
Эксперты hh.ru выяснили, как изменилась ситуация с доходами жителей Мурманской области за последний год, в каких профессиональных сферах зарплаты растут активнее всего и как регион выглядит на фоне соседей по округу.
Медианная предлагаемая зарплата в Мурманской области в сентябре 2025 года составила 81,4 тысячи рублей. Это на 16% выше, чем год назад (в сентябре 2024 года — почти 70 тысяч рублей), и на 10% выше, чем в начале текущего года (в январе — 74,1 тысячи рублей).
Где платят больше всего
Лидером по уровню дохода в регионе остаётся высший и средний менеджмент, где работодатели предлагают в среднем 147,6 тысячи рублей. На втором месте — сельское хозяйство с уровнем почти 117 тысяч рублей, далее следуют добыча сырья (113 тысяч рублей) и автомобильный бизнес (112,8 тысячи рублей). Пятёрку лидеров замыкает домашний и обслуживающий персонал, где средняя предлагаемая зарплата составляет 107 тысяч рублей.
Сильнее всего по сравнению с прошлым годом выросли доходы у топ-менеджеров — на 35,5 тысячи рублей. На втором месте по темпам роста — специалисты по медицине и фармацевтике, где средняя зарплата увеличилась на 22,9 тысячи рублей, до 94,1 тысячи рублей. Далее следуют административный персонал — рост на 21,8 тысячи рублей, до 103,9 тысячи рублей, и сфера финансов и бухгалтерии, где доход вырос на 18,7 тысячи рублей, до 80,6 тысячи рублей. Пятёрку лидеров по динамике замыкает сельское хозяйство с приростом 13,3 тысячи рублей.
На сколько выросли зарплатные предложения работодателей Мурманской области за год? Данные hh.ru:
|
Профессиональная область
|
2025
|
2024
|
Динамика за год, руб.
|
Высший и средний менеджмент
|
147 620
|
112 102
|
35 518
|
Сельское хозяйство
|
116 972
|
103 680
|
13 291
|
Добыча сырья
|
113 080
|
112 755
|
325
|
Автомобильный бизнес
|
112 760
|
101 371
|
11 389
|
Домашний, обслуживающий персонал
|
107 044
|
95 929
|
11 115
|
Рабочий персонал
|
104 958
|
99 823
|
5 135
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
104 412
|
117 775
|
-13 363
|
Административный персонал
|
103 935
|
82 125
|
21 810
|
Строительство, недвижимость
|
102 167
|
100 000
|
2 167
|
Производство, сервисное обслуживание
|
101 416
|
95 191
|
6 225
|
Медицина, фармацевтика
|
94 073
|
71 141
|
22 932
|
Финансы, бухгалтерия
|
80 599
|
61 920
|
18 679
|
Информационные технологии
|
79 628
|
68 981
|
10 647
|
Безопасность
|
73 519
|
62 887
|
10 632
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
71 229
|
61 579
|
9 650
|
Розничная торговля
|
66 355
|
59 809
|
6 546
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
63 067
|
55 616
|
7 451
|
Наука, образование
|
59 259
|
58 841
|
418
|
Весь рынок труда Мурманской области
|
81 417
|
69 970
|
11 447
Регион в контексте округа
Самые высокие зарплаты в Северо-Западном федеральном округе традиционно фиксируются в Ненецком автономном округе — 100,7 тысячи рублей. На втором месте — Мурманская область (81,4 тысячи рублей), далее следуют Ленинградская область (78,9 тысячи рублей) и Республика Коми (77,7 тысячи рублей). Замыкает пятёрку лидеров Архангельская область с показателем 69,7 тысячи рублей. Самые низкие зарплаты отмечены в Псковской области, где средний уровень дохода составляет 61,5 тысячи рублей (наглядно на диаграмме).
Таким образом, Мурманская область входит в число лидеров СЗФО по уровню доходов. Зарплаты здесь значительно выше, чем в большинстве регионов округа, что обусловлено развитой промышленностью, добывающим сектором и северными условиями труда.