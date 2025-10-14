Кому в Мурманской области платят больше? Свежая зарплатная аналитика hh.ru

Медианная предлагаемая зарплата в Мурманской области в сентябре 2025 года составила 81,4 тысячи рублей. Это на 16% выше, чем год назад (в сентябре 2024 года — почти 70 тысяч рублей), и на 10% выше, чем в начале текущего года (в январе — 74,1 тысячи рублей).

Эксперты hh.ru выяснили, как изменилась ситуация с доходами жителей Мурманской области за последний год, в каких профессиональных сферах зарплаты растут активнее всего и как регион выглядит на фоне соседей по округу.

Медианная предлагаемая зарплата в Мурманской области в сентябре 2025 года составила 81,4 тысячи рублей. Это на 16% выше, чем год назад (в сентябре 2024 года — почти 70 тысяч рублей), и на 10% выше, чем в начале текущего года (в январе — 74,1 тысячи рублей).

Где платят больше всего

Лидером по уровню дохода в регионе остаётся высший и средний менеджмент, где работодатели предлагают в среднем 147,6 тысячи рублей. На втором месте — сельское хозяйство с уровнем почти 117 тысяч рублей, далее следуют добыча сырья (113 тысяч рублей) и автомобильный бизнес (112,8 тысячи рублей). Пятёрку лидеров замыкает домашний и обслуживающий персонал, где средняя предлагаемая зарплата составляет 107 тысяч рублей.

Сильнее всего по сравнению с прошлым годом выросли доходы у топ-менеджеров — на 35,5 тысячи рублей. На втором месте по темпам роста — специалисты по медицине и фармацевтике, где средняя зарплата увеличилась на 22,9 тысячи рублей, до 94,1 тысячи рублей. Далее следуют административный персонал — рост на 21,8 тысячи рублей, до 103,9 тысячи рублей, и сфера финансов и бухгалтерии, где доход вырос на 18,7 тысячи рублей, до 80,6 тысячи рублей. Пятёрку лидеров по динамике замыкает сельское хозяйство с приростом 13,3 тысячи рублей.

На сколько выросли зарплатные предложения работодателей Мурманской области за год? Данные hh.ru:

Профессиональная область 2025 2024 Динамика за год, руб. Высший и средний менеджмент 147 620 112 102 35 518 Сельское хозяйство 116 972 103 680 13 291 Добыча сырья 113 080 112 755 325 Автомобильный бизнес 112 760 101 371 11 389 Домашний, обслуживающий персонал 107 044 95 929 11 115 Рабочий персонал 104 958 99 823 5 135 Транспорт, логистика, перевозки 104 412 117 775 -13 363 Административный персонал 103 935 82 125 21 810 Строительство, недвижимость 102 167 100 000 2 167 Производство, сервисное обслуживание 101 416 95 191 6 225 Медицина, фармацевтика 94 073 71 141 22 932 Финансы, бухгалтерия 80 599 61 920 18 679 Информационные технологии 79 628 68 981 10 647 Безопасность 73 519 62 887 10 632 Продажи, обслуживание клиентов 71 229 61 579 9 650 Розничная торговля 66 355 59 809 6 546 Туризм, гостиницы, рестораны 63 067 55 616 7 451 Наука, образование 59 259 58 841 418 Весь рынок труда Мурманской области 81 417 69 970 11 447

Регион в контексте округа

Самые высокие зарплаты в Северо-Западном федеральном округе традиционно фиксируются в Ненецком автономном округе — 100,7 тысячи рублей. На втором месте — Мурманская область (81,4 тысячи рублей), далее следуют Ленинградская область (78,9 тысячи рублей) и Республика Коми (77,7 тысячи рублей). Замыкает пятёрку лидеров Архангельская область с показателем 69,7 тысячи рублей. Самые низкие зарплаты отмечены в Псковской области, где средний уровень дохода составляет 61,5 тысячи рублей (наглядно на диаграмме).

Таким образом, Мурманская область входит в число лидеров СЗФО по уровню доходов. Зарплаты здесь значительно выше, чем в большинстве регионов округа, что обусловлено развитой промышленностью, добывающим сектором и северными условиями труда.