Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru

В преддверии конца года работники всё чаще интересуются, в каких случаях выплачивается так называемая 13-я зарплата, является ли она обязательной для всех работодателей Мурманской области и как определяется право на такую выплату. Эти вопросы прокомментировала старший юрист ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru Светлана Шабронова.

«С юридической точки зрения важно понимать, что такого понятия, как «13-я зарплата», в Трудовом кодексе РФ не существует. Речь идёт о годовой премии, которая относится к стимулирующим выплатам и не является обязательной частью заработной платы. 13-я зарплата может выплачиваться только тем работникам, для которых её получение прямо предусмотрено законом либо локальными нормативными актами организации и при условии соблюдения всех установленных требований. В первую очередь право на такую выплату возникает у сотрудников, если условия годовой премии чётко зафиксированы в коллективном договоре, положении о премировании или трудовом договоре.

Для отдельных категорий государственных и муниципальных служащих выплата годовой премии может быть предусмотрена нормативными актами — например, постановлениями правительства РФ, указами президента или региональными законами. В ряде регионов и муниципалитетов годовые премии также могут устанавливаться для работников бюджетной сферы — образования, здравоохранения, культуры — через отраслевые соглашения или нормативные акты субъектов РФ. Кроме того, право на получение годовой премии может зависеть от достижения конкретных показателей. Если в положении о премировании закреплены критерии, такие как выполнение плана, отсутствие дисциплинарных взысканий или показатели качества работы, премия полагается тем сотрудникам, которые соответствуют этим условиям», — поясняет Светлана Шабронова, старший юрист hh.ru.

По результатам опроса, аналитиками hh.ru среди более 2 тысяч работающих россиян, большинство работников в России и в Северо-Западном федеральном округе пока что не рассчитывает на получение 13-й заработной платы по итогам года. 9% опрошенных жителей СЗФО заявили, что их работодатель выплачивает 13-ю зарплату или премию ежегодно и планирует сделать это в текущем году. Ещё 3% указали, что выплаты носят избирательный характер и касаются только отдельных сотрудников или отделов. Кроме того, 4% добавили, что обычно такой бонус есть в компании, но не в этот раз. 21% опрошенных на момент опроса не смог точно ответить о планах по выплатам, поскольку информации от работодателя ещё не поступало и этот вопрос на стадии решения. При этом 63% респондентов заявили, что в их компаниях просто не существует такой практики.