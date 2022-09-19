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Мурманская область. Арктика (16+)19.09.22 14:00

Кому в Мурманской области предлагают зарплату от 100 тысяч рублей?

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала более 6 тысяч вакансий, открытых сегодня в Мурманской области, и выяснила, каким специалистам чаще всего предлагают зарплату от 100 тысяч рублей и выше.

Сегодня в Мурманской области открыто 1000 вакансий, предлагающих заработную плату от 100 тысяч рублей в месяц. 32% таких вакансий относятся к профессиональной сфере «Строительство, недвижимость», 30% - к сфере «Продажи», 25% - к сфере «Рабочий персонал», ещё 16% - предложения для специалистов транспортной сферы, 15% - для начинающих специалистов.

Самую высокую на сегодняшний день зарплату в Мурманской области предлагают врачу стоматологу-ортопеду - от 300000 рублей на руки.

На втором месте по уровню предлагаемой зарплаты - капитан буксира, работодатель предлагает доход до 220000 рублей до вычета налогов. Будущему сотруднику предстоит выполнять обязанности согласно уставу флота.

На третьем месте - программист 1С. Компания обещает хороший итальянский кофе и «фруктовую пятницу». Заработная плата составляет от 200000 рублей на руки.

Вакансия

Предлагаемая зарплата

Ссылка

Врач стоматолог-ортопед

от 300 000 руб. на руки

https://spb.hh.ru/vacancy/68406840

Капитан буксира

до 220 000 руб. на руки

https://spb.hh.ru/vacancy/69020252

Программист 1C

до 200 000 руб. на руки

https://spb.hh.ru/vacancy/69250464

Морской инженер-механик

от 160 000 руб. на руки

https://spb.hh.ru/vacancy/69813455

Начальник отдела культурного наследия и архивного дела

127 000 руб. на руки

https://spb.hh.ru/vacancy/69182383

Гид-водитель

до 120 000 руб. на руки

https://spb.hh.ru/vacancy/69637255

Digital маркетолог

от 100 000 руб. до вычета НДФЛ

https://spb.hh.ru/vacancy/69720621

Главный специалист в коммерческий отдел

от 130 000 руб. на руки

https://spb.hh.ru/vacancy/68925773

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