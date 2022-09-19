Кому в Мурманской области предлагают зарплату от 100 тысяч рублей?

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала более 6 тысяч вакансий, открытых сегодня в Мурманской области, и выяснила, каким специалистам чаще всего предлагают зарплату от 100 тысяч рублей и выше.

Сегодня в Мурманской области открыто 1000 вакансий, предлагающих заработную плату от 100 тысяч рублей в месяц. 32% таких вакансий относятся к профессиональной сфере «Строительство, недвижимость», 30% - к сфере «Продажи», 25% - к сфере «Рабочий персонал», ещё 16% - предложения для специалистов транспортной сферы, 15% - для начинающих специалистов.

Самую высокую на сегодняшний день зарплату в Мурманской области предлагают врачу стоматологу-ортопеду - от 300000 рублей на руки.

На втором месте по уровню предлагаемой зарплаты - капитан буксира, работодатель предлагает доход до 220000 рублей до вычета налогов. Будущему сотруднику предстоит выполнять обязанности согласно уставу флота.

На третьем месте - программист 1С. Компания обещает хороший итальянский кофе и «фруктовую пятницу». Заработная плата составляет от 200000 рублей на руки.