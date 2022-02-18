Кому заплатят больше всего: рейтинг зарплат до 300 тысяч рублей в Мурманской области

С начала февраля работодатели Мурманской области разместили несколько сотен вакансий, в которых указали ежемесячный доход до 300 тысяч рублей. При этом средняя предлагаемая зарплата в вакансиях компаний сейчас находится на уровне 52 тысячи рублей, что на 2% ниже средней российской зарплаты, но устраивает такой заработок лишь каждого четвертого соискателя. В свою очередь каждый третий местный житель хочет получать зарплату на 31% выше той, что сейчас предлагают на рынке труда.

Эксперты hh.ru составили рейтинг высокооплачиваемых вакансий месяца, на которые могут откликнуться жители Мурманской области прямо сейчас: