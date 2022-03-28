Кому заплатят больше всего: рейтинг зарплат от 500 тысяч рублей в Мурманской области

Работодателями Мурманской области с начала марта было размещено более сотни новых вакансий, в которых указан ежемесячный доход более 150 тысяч рублей. При этом средняя предлагаемая зарплата в вакансиях компаний составляет 51727 рублей, что на 2% ниже средней российской зарплаты.

Эксперты hh.ru составили рейтинг высокооплачиваемых *вакансий месяца, на которые могут откликнуться жители Мурманской области прямо сейчас:

Врач анестезиолог-реаниматолог , до 150 000 руб. на руки. Работодатель ищет кандидата с высшим медицинским образованием и предлагает сменный график работы, https://spb.hh.ru/vacancy/51936791

, Работодатель ищет кандидата с высшим медицинским образованием и предлагает сменный график работы, https://spb.hh.ru/vacancy/51936791 Заместитель генерального директора по экономике и финансам , от 200 000 руб. до вычета НДФЛ . В обязанности будущего работника войдет организация работы и руководство отделом финансового экономического анализа и планирования, https://spb.hh.ru/vacancy/53145658;

, . В обязанности будущего работника войдет организация работы и руководство отделом финансового экономического анализа и планирования, https://spb.hh.ru/vacancy/53145658; Сервисный инженер , до 150 000 руб. на руки. Будущему специалисту надо будет заниматься техническим обслуживанием и ремонтом карьерной техники, https://spb.hh.ru/vacancy/53847984;

, Будущему специалисту надо будет заниматься техническим обслуживанием и ремонтом карьерной техники, https://spb.hh.ru/vacancy/53847984; Врач стоматолог-ортодонт, до 500 000 руб. на руки. Работодатель ищет опытного специалиста и в обязанности вкладывает ортодонтическое лечение пациентов по современным стандартам, https://spb.hh.ru/vacancy/53340153;

Работодатель ищет опытного специалиста и в обязанности вкладывает ортодонтическое лечение пациентов по современным стандартам, https://spb.hh.ru/vacancy/53340153; Главный механик , от 150 000 руб. на руки. В обязанности будет входить обеспечение бесперебойной и технически правильной эксплуатации и надежной работы строительной техники и оборудования, https://spb.hh.ru/vacancy/54036657;

, В обязанности будет входить обеспечение бесперебойной и технически правильной эксплуатации и надежной работы строительной техники и оборудования, https://spb.hh.ru/vacancy/54036657; Водитель с личным грузовым автомобилем, от 150 000 руб. на руки. Компания ищет специалиста со знанием города, области и способностью ориентироваться в пространстве и обещает гибкий график работы, https://spb.hh.ru/vacancy/53368499.

* - данные вакансий по состоянию на 24 марта 2022 года.