Мурманская область. Арктика (16+)28.03.22 12:30
Кому заплатят больше всего: рейтинг зарплат от 500 тысяч рублей в Мурманской области
Работодателями Мурманской области с начала марта было размещено более сотни новых вакансий, в которых указан ежемесячный доход более 150 тысяч рублей. При этом средняя предлагаемая зарплата в вакансиях компаний составляет 51727 рублей, что на 2% ниже средней российской зарплаты.
Эксперты hh.ru составили рейтинг высокооплачиваемых *вакансий месяца, на которые могут откликнуться жители Мурманской области прямо сейчас:
- Врач анестезиолог-реаниматолог, до 150 000 руб. на руки. Работодатель ищет кандидата с высшим медицинским образованием и предлагает сменный график работы, https://spb.hh.ru/vacancy/51936791
- Заместитель генерального директора по экономике и финансам, от 200 000 руб. до вычета НДФЛ. В обязанности будущего работника войдет организация работы и руководство отделом финансового экономического анализа и планирования, https://spb.hh.ru/vacancy/53145658;
- Сервисный инженер, до 150 000 руб. на руки. Будущему специалисту надо будет заниматься техническим обслуживанием и ремонтом карьерной техники, https://spb.hh.ru/vacancy/53847984;
- Врач стоматолог-ортодонт, до 500 000 руб. на руки. Работодатель ищет опытного специалиста и в обязанности вкладывает ортодонтическое лечение пациентов по современным стандартам, https://spb.hh.ru/vacancy/53340153;
- Главный механик, от 150 000 руб. на руки. В обязанности будет входить обеспечение бесперебойной и технически правильной эксплуатации и надежной работы строительной техники и оборудования, https://spb.hh.ru/vacancy/54036657;
- Водитель с личным грузовым автомобилем, от 150 000 руб. на руки. Компания ищет специалиста со знанием города, области и способностью ориентироваться в пространстве и обещает гибкий график работы, https://spb.hh.ru/vacancy/53368499.
* - данные вакансий по состоянию на 24 марта 2022 года.
Комментарии
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