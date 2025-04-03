Кому заплатят самые высокие зарплаты в апреле в Мурманской области? Рейтинг по версии hh.ru

Эксперты hh.ru подвели зарплатные итоги за март и выяснили, насколько велика вероятность найти работу с высокой зарплатой в апреле, а также составили рейтинг самых высоких зарплат за месяц.

Аналитика рынка труда Мурманской области показывает, что средний доход, который предлагали работникам компании, в марте вырос до уровня 75,4 тысячи рублей. С начала года зарплаты на региональном рынке труда выросли на 0,7 тысячи рублей. А вот за год зарплатные предложения выросли ещё больше: +4,3 тысячи рублей или на 6%.

В свою очередь доход более 155 тысяч рублей местные безработные и соискатели могут найти в каждой десятой вакансии. C начала года местные компании стали на 2% чаще предлагать зарплату выше рынка.

Эксперты hh.ru составили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в апреле в Мурманской области, в который вошли: