Кому заплатят самые высокие зарплаты в апреле в Мурманской области? Рейтинг по версии hh.ru
Эксперты hh.ru подвели зарплатные итоги за март и выяснили, насколько велика вероятность найти работу с высокой зарплатой в апреле, а также составили рейтинг самых высоких зарплат за месяц.
Аналитика рынка труда Мурманской области показывает, что средний доход, который предлагали работникам компании, в марте вырос до уровня 75,4 тысячи рублей. С начала года зарплаты на региональном рынке труда выросли на 0,7 тысячи рублей. А вот за год зарплатные предложения выросли ещё больше: +4,3 тысячи рублей или на 6%.
В свою очередь доход более 155 тысяч рублей местные безработные и соискатели могут найти в каждой десятой вакансии. C начала года местные компании стали на 2% чаще предлагать зарплату выше рынка.
Эксперты hh.ru составили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в апреле в Мурманской области, в который вошли:
- Водитель категории Е, до 300 000 ₽ за месяц, до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/86648218.
- Врач стоматолог имплантолог, от 500 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/118863368.
- Капитан маломерного судна в Териберку, до 450 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/118914417.
- Главный инженер, от 256 563 ₽ за месяц, до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/118962304.
- Руководитель строительных проектов, до 300 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/118876456.
- Ведущий инженер АСУТП, от 225 000 ₽ за месяц, до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/118728693.
- Автоэлектрик-диагност грузового СТО, до 300 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/117927085.
- Прораб, от 200 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/118337176.
- Штурман судна (портового бункеровщика), от 200 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/118296098.
- Врач-офтальмолог, до 250 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/118741296.