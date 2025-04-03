Кому заплатят самые высокие зарплаты в апреле в Мурманской области? Рейтинг по версии hh.ruРаботодателям Мурманской области необходимо подтвердить основной вид экономической деятельности не позднее 15 апреля – региональное Отделение СФР
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Мурманская область. Арктика (16+)03.04.25 12:00

Кому заплатят самые высокие зарплаты в апреле в Мурманской области? Рейтинг по версии hh.ru

Эксперты hh.ru подвели зарплатные итоги за март и выяснили, насколько велика вероятность найти работу с высокой зарплатой в апреле, а также составили рейтинг самых высоких зарплат за месяц.

Аналитика рынка труда Мурманской области показывает, что средний доход, который предлагали работникам компании, в марте вырос до уровня 75,4 тысячи рублей. С начала года зарплаты на региональном рынке труда выросли на 0,7 тысячи рублей. А вот за год зарплатные предложения выросли ещё больше: +4,3 тысячи рублей или на 6%.

В свою очередь доход более 155 тысяч рублей местные безработные и соискатели могут найти в каждой десятой вакансии. C начала года местные компании стали на 2% чаще предлагать зарплату выше рынка.

Эксперты hh.ru составили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в апреле в Мурманской области, в который вошли:

  1. Водитель категории Е, до 300 000 ₽ за месяц, до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/86648218.
  2. Врач стоматолог имплантолог, от 500 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/118863368.
  3. Капитан маломерного судна в Териберку, до 450 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/118914417.
  4. Главный инженер, от 256 563 ₽ за месяц, до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/118962304.
  5. Руководитель строительных проектов, до 300 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/118876456.
  6. Ведущий инженер АСУТП, от 225 000 ₽ за месяц, до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/118728693.
  7. Автоэлектрик-диагност грузового СТО, до 300 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/117927085.
  8. Прораб, от 200 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/118337176.
  9. Штурман судна (портового бункеровщика), от 200 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/118296098.
  10. Врач-офтальмолог, до 250 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/118741296.

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