Концепцию развития территории мемориального комплекса «Долина Славы» обсудили с заполярными общественными поисковыми организациями

Заместитель губернатора Елена Дягилева провела совещание, на котором проект модернизации мемориального комплекса «Долина Славы» обсудили представители правительства Мурманской области, а также участники поисковых отрядов «Долина» и «Отряд имени капитана А.Я. Юневича», объединений «Север» и «Поисковое движение России».

Напомним, на выездном заседании правительства в Коле губернатор Андрей Чибис поручил подготовить и рассмотреть проект модернизации «Долины Славы» в связи с предстоящим празднованием 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Глава региона также акцентировал внимание на необходимости привлечь к данной работе заполярных поисковиков, чтобы и они высказали своё мнение о развитии исторического объекта, на которое в проекте бюджета на 2024 год предусмотрено 100 млн рублей.

«В преддверии важной для Заполярья даты разрабатывается комплекс мероприятий. Одно из ключевых – модернизации «Долины Славы». В концепции, разработанной по поручению губернатора Андрея Чибиса, уже учтено много пожеланий северян и перспективы развития мемориального комплекса. Ключевая задача – сделать его комфортным и доступным к посещению в любое время года. Кроме того, на территории комплекса, наряду с инфраструктурными объектами, появится музейный павильон, чтобы северяне и гости региона смогли больше узнать о героической обороне Заполярья. А цель сегодняшней встречи – совместно выработать решения, которые дополнят существующий проект», – отметила вице-губернатор Елена Дягилева.

В ходе совещания глава администрации Кольского района Александр Лихолат представил план проведения работ. Он уделил особое внимание решениям, которые позволят создать единый ландшафтно-архитектурный облик мемориального комплекса. Так, на территории «Долины Славы» запланирована установка не только музейного павильона, но и скульптурных композиций, информационных конструкций и навигационных элементов, а также ряда инфраструктурных объектов.

«На территории Кольского района находится главная святыня Мурманской области – мемориальный комплекс «Долина Славы». По поручению губернатора разработана проектно-сметная документация и полностью выполнено технологическое присоединение к электрическим сетям», – поделился Александр Лихолат.

С высокой значимостью работ и их своевременностью согласились представители общественных поисковых организаций. Они поддержали инициативу правительства по зажжению Вечного огня на территории мемориального комплекса. Ещё одним вопросом, которому уделили большое внимание на совещании, стало оснащение музейного павильона, подход к составлению экспозиции и продолжение важной работы по увековечиванию памяти павших героев.

Как отметил глава муниципалитета Александр Лихолат, в Кольском районе активно ведётся работа по сохранению исторической памяти. За последние годы отремонтировано и благоустроено семь воинских захоронений и два памятника военной истории. Среди них – воинское кладбище в Мурмашах, после реконструкции открыт мемориальный комплекс «Самолёт Миг-15» в посёлке Шонгуй, отремонтирован памятник жителям посёлка Зверосовхоз, павшим в боях за Родину.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в завершении совещания его участники поддержали проект модернизации «Долины Славы». В ближайшее время он будет доработан с учётом поступивших предложений и детально рассмотрен рабочей группой по подготовке к празднованию 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, которую возглавляет заместитель губернатора Елена Дягилева. Работы планируется завершить осенью 2024 года.

Фото: https://gov-murman.ru