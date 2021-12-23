Концепцию реконструкции площади Пять Углов доработают по пожеланиям мурманчан

Региональный Центр городского развития проанализировал пожелания мурманчан и дополнит ими концепцию реконструкции центральной площади города – Пять Углов.

Как телередакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 10 декабря в конференц-зале делового центра «Арктика» в Мурманске архитекторы петербургского бюро Хвоя представили проект и предложения по благоустройству площади Пять Углов, улиц Самойловой и Воровского горожанам. Участвовать во встрече мог любой желающий. В связи с пандемией COVID-19, формат мероприятия был гибридным. Послушать презентацию и высказать свое мнение можно было очно, а также онлайн, в видеоконференции на платформе Zoom. Все предложения, собранные в рамках встречи, учтены, и станут основой доработанной концепции.

«Первые встречи состоялась весной 2021 года. Тогда мы вместе с жителями Мурманска формировали общественное техническое задание для участников международного архитектурного конкурса на благоустройство площади Пять Углов, улиц Самойловой и Воровского. 10 декабря, после выбора концепции, мы предложили активным мурманчанам продолжить диалог о том, как должен развиваться центр Мурманска», – рассказали организаторы встречи из регионального центра городского развития.

Участниками мероприятия стали местные жители, собственники бизнеса на территории, локальное профессиональное сообщество, активные горожане, представители общественных организаций и сотрудники близлежащих офисов. Всего 63 человека.

Концепцию, которая победила в рамках Всероссийского архитектурного конкурса, представил архитектор Георгий Снежкин. Организаторы отметили, что возможные изменения центра города не оставляют равнодушным никого из мурманчан.

После презентации и блока уточняющих вопросов и ответов, участники встречи работали в малых группах, где модераторы детально фиксировали все замечания и комментарии. По итогам обсуждения сформирован отчет с рекомендациями для архитекторов.

«Было зафиксировано множество комментариев как относительно отдельных частей, так и целых блоков концепции. Концепция – это авторское видение по развитию территории. Сам документ «Концепция» не предполагает детализированных просчетов, они уточняются на следующих этапах», – подчеркнули представители Центра городского развития.

Среди пожеланий, высказанных участниками встречи: запрос на визуальную связь и четкую линейность концепции оформления от памятника Николаю Чудотворцу до железнодорожного вокзала; стилевое единство исторического облика фасадов и природных территорий вокруг; изменение геометрии подсветки; упорядочение рекламы на окружающих площадь зданиях и ликвидация большого рекламного экрана.

Активную дискуссию вызвал проект сооружения на обновленной площади зеленого участка, своего рода «ботанического парка». В концепции предложено создать рельеф, напоминающий сопки, имеющиеся кусты сирени дополнить высадкой взрослых северных растений. Не все участники встречи поддержали идею создания такого парка, опасаясь за внешний вид зеленой зоны в период межсезонья, а также за поведение собаководов, которые могут устроить там место выгула животных.

По вопросу закрытия проезда к вокзалу по улице Воровского также будут дополнительно проведены математические расчеты, обсуждения с сетевыми компаниями. Кроме того, авторам предстоит провести детальный анализ парковочных машино-мест и предложить варианты строительства новых парковок.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, участники попросили продумать эргономику использования пространства. В протокол встречи включили пожелания: добавить рельеф для возможности панорамного обзора площади, продумать функциональное наполнение и варианты для проведения досуга детей и взрослых. Отмечена и необходимость продумать маршруты и распределить точки отдыха для маломобильных граждан.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/432676/#&gid=1&pid=8