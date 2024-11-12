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Мурманская область. Арктика (16+)12.11.24 08:45

Концерт ансамбля солистов «Орфей», посвящённый творчеству выдающегося композитора М.И. Глинки, состоится 17 ноября

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает мурманчан и гостей города на удивительное музыкальное событие, которое состоится 17 ноября в 16.00 — концерт ансамбля солистов «Орфей», посвящённый безграничному творчеству выдающегося композитора М.И. Глинки.

Как пишет vk.com/odkkirova, этот год особенный, ведь мы отмечаем 220-ю годовщину со дня рождения великого мастера, чье наследие навсегда изменило облик русской музыки. В программе концерта вы услышите изысканные арии и лирические романсы, наполненные глубиной и эмоциональным богатством.

Творчество М.И. Глинки пронизано особой атмосферой былинного эпоса древней Руси, что вызывает в душе слушателя яркие образы и неописуемые эмоции. Мощь русских богатырей, героизм русского народа, а также глубокая человечность и сострадание — это те чувства, которые олицетворяют сказания и поэмы величайших классиков нашей литературы, и именно они легли в основу музыкального наследия Глинки. Сам Михаил Иванович отказался от вокальной и композиторской карьеры в Европе и сознательно посвятил весь свой талант необычайной, с его слов, России и русскому человеку.

Поэтической нитью прозвучат строки произведений А.С. Пушкина из произведений, лежащих в основе опер композитора. В программу также включены романсы, арии и дуэты из опер Николая Римского-Корсакова, чья 180-летняя годовщина также отмечается в текущем году.

В этот вечер прозвучат самые выразительные и волнующие душу произведения отечественных гениев русской вокальной классики, в том числе: Ария Руслана, Людмилы из оперы «Руслан и Людмила», ария Ивана Сусанина из оперы «Жизнь за царя», сцена и дуэт Гряного и Любаши из оперы «Царская невеста», арии и дуэты из оперы «Снегурочка», романсы – «Сомнение», «На холмах Грузии», «В крови горит огонь желанья» и многие другие, ставшие бессмертными жемчужинами классической вокальной камерной музыки. (6+)

 

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457290939%2Falbum-23902826_00%2Frev

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