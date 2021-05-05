Концерт для ветеранов в ДК «Первомайский»

В ДК «Первомайский» областного центра вчера состоялся праздничный концерт для представителей Совета ветеранов Первомайского округа Мурманска. Перед гостями выступили творческие коллективы города, также с поздравлением обратился заместитель председателя Совета депутатов областного центра Михаил Белошеев.

– Мы встречаемся накануне очередной годовщины победы в Великой Отечественной войне. Эта дата навсегда будет в памяти жителей города-героя, каждого из последующих поколений мурманчан, – отметил Михаил Белошеев. – С праздником, и мирного неба над головой каждому из нас.

Помимо концертной программы состоялось награждение руководителя ДК «Первомайский» Маргариты Викторовой. Маргарита Сергеевна была удостоена почётного знака от администрации и Совета депутатов города Мурманска за планомерную работу по патриотическому воспитанию молодёжи.