В Мурманске проведут День приёма предпринимателейКонцерт группы «Белый орёл», «Поезд Победы», «Праздник патриотов» и этническая выставка: Мурманская область с размахом отметит День России
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Мурманская область. Арктика (16+)10.06.25 11:30

Концерт группы «Белый орёл», «Поезд Победы», «Праздник патриотов» и этническая выставка: Мурманская область с размахом отметит День России

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщалаМурманская область с размахом отметит День России. В честь праздника, с 10 по 12 июня, во всех муниципалитетах региона пройдёт более 150 мероприятий, участниками которых станут порядка 25 тысяч человек.

«Конечно, это важнейший государственный праздник и для всей нашей страны, и для Мурманской области. Подготовлена масштабная программа, которая позволит каждому почувствовать атмосферу торжества. Приглашаю всех жителей региона стать активными участниками мероприятий», — отметил глава региона Андрей Чибис.

О ключевых событиях в рамках празднования Дня России и мероприятиях июня вчера на оперативном совещании рассказала министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

12 июня в Кировске северяне смогут поучаствовать в патриотической игре-путешествии «Что я знаю о России?». В Североморске на мысе Алыш пройдёт торжественное поднятие флага, а на главной улице Сафонова – праздничный концерт. В Ловозерском округе – турнир знатоков народного творчества «Традиции, ремесла, мастера». В Терском округе будут организованы выступления местных коллективов, танцплощадка, мастер-класс «Плетение на раме» и ярмарка сувениров. В Коле 12 июня пройдёт сразу два крупных и ярких мероприятия: традиционный 24-й фестиваль Полярного дня на Поморской набережной и Слёт молодёжных движений.

Как отметила Ольга Обухова, насыщенная программа ждёт молодых и юных северян. В молодёжных пространствах «СОПКИ» пройдут тематические интеллектуальные квизы, мастер-классы, патриотические часы и кинопросмотры. 11 июня в парке «Патриот» состоится торжественное мероприятие с концертом «Праздник патриотов». Также молодёжь региона примет участие в федеральных акциях: «Российский триколор», «Та самая Россия», «Окна России» и др. Главным спортивным мероприятием станет забег с флагами в Долине Уюта 12 июня.

«Ещё одно знаменательное событие, которое ждёт северян в эти дни, – прибытие «Поезда Победы». Посещение музея на колесах возможно только по билетам, их можно получить бесплатно на официальном сайте проекта. После остановки в городе-герое Мурманске, с 10 по 13 июня, состав отправится в Апатиты, где он пробудет 14 и 15 июня. Обращаю внимание, что регистрация для мурманчан откроется 9 июня, для жителей Апатитов – 13 июня», – рассказала министр культуры.

В областном центре в День России состоится народное гуляние и праздничный концерт. Начало – в 15.00 у конгресс-отеля «Меридиан». Перед северянами выступят лучшие коллективы Мурманской области и группа «Белый орёл».

«С 13 до 17 часов приглашаем всех гостей и жителей города посетить интерактивные площадки рядом со сценой и в сквере у ДК имени Кирова: этническую выставку старинного русского быта, караоке-шатер, шоу мыльных пузырей. Также в этот день все желающие смогут стать частью большого хоровода. Кроме того, с 12 по 15 июня на улице Воровского в Мурманске будет работать традиционная ярмарка», – сказала министр.

Отдельно Ольга Обухова остановилась на проекте «На Севере – лето», в рамках которого в течение трёх месяцев учреждения культуры будут проводить различные досуговые мероприятия в муниципалитетах области.

«Проект создан по вашей инициативе, Андрей Владимирович, и хорошо себя зарекомендовал в 2024 году. В этом году в июле и августе мы впервые откроем уличную площадку «На Севере –лето» в сквере у ДК имени С.М. Кирова – у фонтана. Там по субботам и воскресеньям будут проводиться различные активности для северян всех возрастов: анимационные программы, концерты, викторины, художественные пленэры, краеведческие прогулки и иммерсивные спектакли», – отметила руководитель профильного ведомства.

Драматический театр приглашает на репертуарные спектакли. 12 и 15 июня зрителей ждёт новый формат – квартирник «Король Оранжевое лето». Спектакль пройдёт в фойе театра. 20 и 21 июня пройдёт постановка Санкт-Петербургского академического театра комедии имени Акимова «Раневская. Одинокая насмешница». Министр напомнила, что до 22 июня по «Пушкинской карте» действуют специальные акции – «Веди родителей в музей» и «Веди родителей в театр». Билеты для родителей можно приобрести со скидкой до 50%.

«Также 22 июня, в День памяти и скорби, в регионе пройдут памятно-мемориальные мероприятия. С 24 по 26 июня в Мурманске пройдёт заключительный этап всероссийской олимпиады по робототехнике. 27 июня состоится уже полюбившийся нашим выпускникам фестиваль «Арктический берег», а 28 числа – яркий и масштабный День молодёжи», – в завершение доклада подчеркнула Ольга Обухова.

Подробнее о программе праздничных мероприятий и событиях проекта «На Севере – лето» можно узнать на региональном портале «Наш Север» в разделе «Афиша», а также в госпабликах учреждений.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548203/#&gid=1&pid=1

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