Концерт-перфоманс «Арфа в темноте» — подарок Мурманску

Её концерт уникален тем, что в нём сочетаются медитативная авторская музыка и видеоинсталляция, ультрафиолет и специальный грим. Из полумрака постепенно появляется причудливый образ исполнительницы, который дополняет экранная проекция космоса, созданная на основе фотографий планет и галактик.

Ко дню рождения Мурманска творческий коллектив областного театра кукол приготовил для северян несколько замечательных подарков. Один из них — легендарное шоу из Санкт-Петербурга, необычный концерт арфы в исполнении Ольги Максимовой.

«Арфа в темноте» — концерт-перфоманс, который стал легендарным в Северной столице. Перфоманс Ольги Максимовой проходит в Санкт-Петербургском планетарии с 2015 года. С этой программой Ольга регулярно выступает в Московском международном Доме музыки и в других городах России.

Как сообщает vk.com/murmanpuppet, медитативная музыка здесь сочетается с видеоинсталляцией и другими сценическими эффектами, погружая зрителей в манящий мир звёзд, галактик и завораживающих космических метаморфоз.

Ольга Максимова — современный композитор и музыкант, лауреат международных конкурсов. Она создаёт свои композиции на арфе, электроарфе и других музыкальных инструментах, использует различные технические возможности и эффекты для украшения звука.

Её концерт уникален тем, что в нём сочетаются медитативная авторская музыка и видеоинсталляция, ультрафиолет и специальный грим. Из полумрака постепенно появляется причудливый образ исполнительницы, который дополняет экранная проекция космоса, созданная на основе фотографий планет и галактик.

Концерт состоится 3 октября в рамках проекта «Открытая сцена». (6+)

Фото и видео: https://vk.com/video-11868529_456239899