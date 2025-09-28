Концерт «Поезд Победы» с участием Калининградской филармонии состоится в Мурманске

28 сентября в 15.00 на сцене Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится концерт «Поезд Победы» в исполнении артистов Калининградской государственной филармонии им. Е.Ф. Светланова.

Концертная программа подготовлена в рамках патриотической акции, посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект объединяет города-герои России, подчеркивая их значимый вклад в историю страны.

В программе прозвучат произведения известных советских и российских композиторов: М. Блантера, Д. Тухманова, В. Соловьёва-Седого, Б. Окуджавы, В. Высоцкого. Особое место займут стихи поэтов-фронтовиков Заполярья, отражающие подвиг жителей Кольского полуострова в годы войны.

В концерте примут участие солисты филармонии: Виктория Бобкова (меццо-сопрано), Александр Дудницкий (баритон), Ксения Азарина (сопрано), Александр Иванников (тенор). Ведущие программы – Максим Кузнецов и Марина Иргашева.

Проект «Поезд Победы» реализуется при поддержке правительства Мурманской области и Министерства культуры Мурманской области, правительства Калининградской области и министерства по культуре и туризму Калининградской области.

