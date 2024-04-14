В большом зале Мурманской областной филармонии состоялся концерт сводного детско-юношеского симфонического оркестра Мурманской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга.

Коллектив создан в рамках заполярного проекта «Музыкальные надежды Арктики 4.0».

Концерт уникального оркестра и хора вызвал большой интерес у публики. В зале областного учреждения не было свободных мест, а онлайн-трансляцию посмотрело более 11 тысяч зрителей.

«Большинство детей до этого в оркестре не играли, а ведь практически для всех инструменталистов, за исключением пианистов, оркестр в будущем – основная работа. Но детских оркестров почти нет в нашей стране. Поэтому создание коллектива – событие федерального уровня», – поделилась автор и руководитель проекта, пианистка Анна Гришко.

В первом отделении концерта выступили отобранные солисты – участники проекта, а также его эксперты из ведущих учебных заведений Москвы и Петербурга.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, вместе с оркестром выступил детский сводный хор Мурманской области с юными исполнителями из Полярных Зорь, Мончегорска, Снежногорска, Гаджиево, Видяево, Заозерска, Мурманска. На сцене филармонии они исполнили большое число композиций – от произведений композиторов-классиков до фрагментов из рок-оперы «Юнона и Авось».

Концерту предшествовала серия бесплатных мастер-классов по шести музыкальным специальностям от экспертов проекта в различных городах нашего региона.

Фото: https://gov-murman.ru