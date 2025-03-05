Концерт «Весенние мечты» состоится в «Кировке» в апреле

13 апреля в 15.00 в Мурманском областном Дворце культуры им. С.М. Кирова состоится концерт «Весенние мечты» одного из самого яркого коллектива хора украинской песни «Джерела» им. Е.Б. Куты.

Как отмечает vk.com/odkkirova, долгожданная весна уже радует северян своим пробуждением, а звенящая капель станет музой этого концерта. Приходите с друзьями и близкими, чтобы окунуться в мир невероятной красоты и музыки весеннего периода. Мелодичная, задушевная украинская песня не оставит равнодушным ни одного человека.

В программе прозвучат лучшие народные песни на украинском языке о весне, любви, маме, родном родительском доме. Зрители мысленно прогуляются по цветущим садам Украины, услышат трели соловья. В них сходится всё и сразу: певучесть украинского языка, невероятная мелодичность, доходчивость, нежность и проникновенность.

Доступно по «Пушкинской карте». (6+)

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457295283%2F507446a4e34dcc3a6f