Концерты, фестивали солдатской песни, конкурсы и спектакли: Мурманская область готовится отметить День защитника Отечества

День защитника Отечества – один из важнейших государственных праздников, который в условиях проведения специальной военной операции приобретает особое значение. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, о разнообразной программе мероприятий, приуроченных к праздничной дате, на оперативном совещании регионального правительства в начале недели рассказала министр культуры Ольга Обухова.

«На этой неделе страна будет чествовать героев – военнослужащих и добровольцев. Ко Дню защитника Отечества Министерством культуры подготовлена тематическая программа, включающая более 250 мероприятий различных форматов в библиотеках, музеях, Домах и Дворцах культуры региона», – сообщила глава профильного ведомства.

Программу тематических мероприятий в Мурманской области открыл областной фестиваль солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…», который по традиции прошёл в Оленегорске. В вокальном конкурсе приняли участие более 40 исполнителей, специальным гостем фестиваля стала заслуженная артистка Российской Федерации Юлия Чичерина, а гран-при был присужден действующему военному, который служит в воинской части в Алакуртти.

Одним из центральных событий региональной программы празднования Дня защитника Отечества станет концерт «Есть такая работа – Родину защищать». Он состоится 22 февраля на сцене Дворца культуры имени С.М. Кирова.

Но тематические мероприятия, посвящённые мужественности и героизму наших соотечественников, в предпраздничные дни пройдут во всех областных учреждениях культуры. Так, Мурманский областной драмтеатр 22 и 23 февраля приглашает на спектакли «Ты моё воскресенье» и «Не покидай меня…», в областном театре кукол 22 февраля для ребят старше 5 лет покажут спектакль «ЛедокоЛ», а в областной филармонии в праздничный день пройдёт концерт «Когда папа был маленьким». В областном краеведческом музее 22 и 25 февраля будет работать интерактивная площадка «Оружие Победы», а 25 и 26 февраля в музее будет показана учебная интерактивная программа «Великая Отечественная война в Заполярье 1941-1945 гг.». До 22 февраля в главном здании Мурманского областного художественного музея проходит мероприятие с мастер-классом «Ко Дню защитника Отечества». Для ребят с ограниченными возможностями здоровья областная библиотека для слепых и слабовидящих 22 февраля организует мастер-класс, посвященный авиации России. А в областной детско-юношеской библиотеке до конца февраля в областной детско-юношеской библиотеке запланированы разнообразные активности: профориентационный квест по военным профессиям, игровая программа, патриотический турнир, исторический час и многие другие, а также тематическая выставка детского творчества.

«Череду тематических мероприятий в областной научной библиотеке открыла презентация книги «Красные Линии» российского писателя Ивана Соловьева. Книга посвящена мужеству и отваге российских военнослужащих, героев специальной военной операции и рассказывает о тех, кто ежедневно проявляет мужество и отвагу: солдаты и генералы, а также семьи наших героев – жёны и матери, дети, любящие и ждущие их дома», – отметила Ольга Обухова.

Также до 22 февраля в Мурманской областной научной библиотеке проводится выставка изданий «Герои на все времена».

По 26 февраля в учреждениях культуры во всех уголках Кольского Заполярья пройдут праздничные концерты и тематические мероприятия – особое внимание уделено активностям, ориентированным на молодёжь и способствующим патриотическому воспитанию подрастающих северян.

«Будут организованы площадки для записи видеопоздравлений и сбор средств для участников СВО. Именно в этот период все творческие коллективы выезжают с концертами по заявкам в воинские части гарнизонов. С особой теплотой и трепетом наших самодеятельных артистов встречают во время выступлений в военных госпиталях», – поделилась министр культуры.

Подробности о программе праздничных мероприятиях можно найти на странице регионального Минкульта в социальной сети «ВКонтакте» и учреждений культуры в социальных сетях.